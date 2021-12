A pocas semanas de que finalice el año, y considerando las cifras mostradas por las navieras hasta la fecha, no cabe duda de que 2021 será posiblemente uno de los mejores años de la historia para esta industria, gracias a los altos valores del transporte marítimo.

De hecho, la firma de análisis de mercado Alphaliner estima que este año las ganancias antes de intereses e impuestos de las 10 mayores navieras del mundo serán de entre US$ 115.000 millones y US$ 120.000 millones. "Las 10 líneas ya han generado casi US$ 80.000 millones en EBIT en los primeros nueve meses del año, mientras que la reciente aparición de la variante omicron podría finalmente impulsar estos pronósticos aún más alto", dijo la entidad a principios de mes.

Se trata de un importante viento en popa para estas compañías que, además de tener contentos a sus accionistas, está potenciando nuevas inversiones, no solo en nuevos buques sino también en nuevas compañías. A continuación contamos algunas de sus recientes pescas.

A.P. Moller-Maersk

El grupo A.P. Moller-Maersk –quien incrementó sus ganancias en 68% en el tercer trimestre frente al año anterior– ha sido uno de los más activos. La compañía propietaria de la naviera Maersk, que ha manifestado en múltiples ocasiones su interés de ser un operador logístico integral, adquirió en agosto la compañía de logística estadounidense Visible SCM, y semanas después la europea B2C Europe y la firma de logística basada en la nube portuguesa HUUB. “Este año, al agregar Visible SCM, HUUB y ahora las capacidades de B2C Europe, sentamos las bases para mejorar nuestra plataforma y habilidades de comercio electrónico a nivel mundial, construyendo el ciclo de devolución de productos que define el éxito de la cadena de suministro B2C”, aseguró la compañía al respecto.

A principios de noviembre, asimismo, adquirió a la empresa de freight forwarder (transitaria) Senator International, con una fuerte oferta de transporte aéreo. De hecho, complementó esta operación con la compra de dos aviones Boeing 777.

CMA CGM

También está mirando al aire la naviera francesa CMA CGM, que ordenó recientemente cuatro cargueros Airbus A350F con el objetivo de lanzar su división aérea: CMA CGGM Air Cargo, el próximo año. A mitad de noviembre, asimismo, dio a conocer la adquisición del negocio logístico de la compañía estadounidense Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, con el que asegura dar un paso estratégico en el desarrollo de su logística.

La operación más importante del año para CMA CGM, sin embargo, se dio en el ámbito portuario, con la firma de un acuerdo para la adquisición del 90% de la terminal de Fenix Marine Services en el puerto de Los Angeles, con la que sumaría alrededor de 50 inversiones portuarias en 27 países.

MSC

La naviera de origen suizo Mediterranean Shipping Company dio a conocer su intención de adquirir a través de una oferta pública la naviera especializada en cabotaje en el Sur de América Latina, Log-In Logística. La oferta contempla la compra de hasta el 67% de la compañía, cuyo valor estimado estaría en US$ 506 millones.

Hapag-Lloyd

Los movimientos de Hapag-Lloyd, que multiplicó por 10 sus beneficios de los primeros nueve meses del año respecto a 2020, se han concentrado especialmente en el ámbito marítimo portuario, pues, según su director ejecutivo Rolf Habben Jansen, ese es el eje de su negocio y no ve probable que empiecen a invertir en almacenamiento o transporte aéreo. En septiembre la naviera, que en 2020 compró el 10% de la terminal 3 del puerto marroquí Tanger-Med, informó que comprará el 30% de la Terminal de Contenedores Wilhelmshaven y el 50% de la Rail Terminal Wilhelmshaven en el puerto alemán JadeWeserPort, en la costa del mar del norte. En julio, por otro lado, confirmó el cierre de la compra de la naviera neerlandesa Nile Dutch Investments B.V, con operaciones en la costa de África Occidental.

*Fotos: Hapag-Lloyd