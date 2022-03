Cada vez son más los tomadores de decisiones de Tecnologías de la Información (TI) que persiguen el sueño de una mayor agilidad y control dentro de su compañía, especialmente en el auge del trabajo remoto. Sin embargo, el peligro adopta diversas formas que varían a lo largo de la región. De acuerdo con los resultados del informe realizado por la consultora OnePoll para Citrix y basado en cinco ciudades latinoamericanas (Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile), entre un 35% y un 65% de los empleados acceden a los datos de la empresa desde redes no seguras, mientras que del 40% al 65% se encuentran quienes utilizan dispositivos personales no gestionados y entre un 35% y un 60% tiene contraseñas débiles. Estas cifras representan las principales causas por las que, en promedio regional, el 63,4% de las compañías sufrió ciberataques en 2021.

Los resultados del reporte Tendencias en seguridad 2022 no solo aseguran que las empresas no estaban preparadas para la migración de datos, sino que tampoco se tuvo en cuenta la seguridad informática en el proceso. Empresas como Citrix, líder en tecnología de espacios de trabajo digitales seguros, ayudaron a las compañías a dar el gran paso a la ciberseguridad. No hay duda alguna de que la pandemia puso en jaque los pilares donde se fundan, o fundaban, las actividades económicas del mundo, dejando a la deriva el esquema de trabajo y forzándolo a reinventarse.

La economía está atravesando un cambio de era que incluye, en mayor o menor medida, una digitalización completa de las diferentes áreas de las compañías latinoamericanas. Es imposible concebir la idea de crecimiento empresarial sin hablar primero de un plan de transformación tecnológico-digital que acompañe esta nueva etapa donde es necesario dejar atrás las concepciones de espacio físico como parte fundamental de las operaciones.

Todos y cada uno de los tomadores de decisiones han escuchado el término “nube” en estos últimos dos años, cuando el mundo entero dejó las calles y los grandes edificios corporativos y pasó a convertir sus hogares en oficinas. Ciertamente, no hubo estrategias que anticiparan la migración del ámbito laboral físico al digital, pero sí, para el alivio de los equipos de TI existían soluciones efectivas, modernas y unificadas que les permitieron a las organizaciones latinoamericanas dejar atrás esta preocupante realidad.

La nube definitivamente es un factor clave en esta transformación, más del 87% de empresas a nivel global aceleraron sus estrategias de migración a la nube convencidas de que esta es la base necesaria para el Big Data, la movilidad y el uso de aplicaciones. Por ende, los responsables de TI y ciberseguridad deben considerar cuidadosamente qué medidas tomar para proteger estos nuevos entornos híbridos.

Según las estadísticas recolectadas en el informe de la consultora OnePoll, las variables que mayor preocupación generan dentro del ámbito empresarial latinoamericano son, en primer lugar, los ataques de denegación de servicio (DoS) que sugieren de un 45% a un 60% de nivel de preocupación, que ataca directamente a un sistema de computadoras o red volviéndolo inaccesible a sus usuarios legítimos. En segundo término, las amenazas de ingeniería social denominadas phishing, con un promedio desde el 40% al 60%. Estas consisten en engañar al usuario haciéndole creer que está ingresando a un sitio seguro cuando no es así. Por último, con cifras que rondan entre el 30% y el 50%, están los peligros asociados al ransomware, más conocido como “secuestro de datos”.

Ahora bien, ¿cuáles son las decisiones estratégicas que se deberían tomar para evitar un ciberataque? Desde Citrix explican que, principalmente se pueden implementar servicios de gestión DaaS. Device as a Service es la tecnología que permite disponer de un ambiente óptimo de trabajo virtual gozando de mayor control de los recursos, accediendo al soporte para usuarios, alta disponibilidad y actualizaciones constantes de soluciones. El DaaS es un servicio alojado por un proveedor externo, estos son los responsables de gestionar la seguridad, realizar mantenimientos y actualizaciones.

Este permite brindarles a los colaboradores de diferentes jerarquías acceso seguro a las aplicaciones y herramientas de sus escritorios a fin de continuar operando desde cualquier lugar y dispositivo sin poner en riesgo a la empresa. Dentro de las estadísticas globales más recientes, encontramos que el 55% de las organizaciones ya implementaron tecnología DaaS y el 80% planifica migrar a los escritorios virtuales en 2024.

Hubo quienes adoptaron rápidamente la nueva realidad y gracias a la estratégica toma de decisiones y la búsqueda constante de innovación en todas las etapas de los procesos productivos, hoy las compañías de Latinoamérica pueden decir que entre el 85% y 94% suministraron exitosamente directrices de seguridad, educación y mejores prácticas a sus empleados.

Sin lugar a duda, uno de los resultados más destacados es el que indica que, en promedio, más del 90% de quienes implementaron este cambio en la ciberseguridad y adquirieron soluciones a tiempo, obtuvo un impacto positivo en la experiencia de sus empleados con las nuevas medidas. Los exclusivos servicios de gestión permitieron que los trabajadores se centren en sus tareas y en las nuevas posibilidades que el esquema de trabajo híbrido trajo consigo, en vez de pensar en cómo hacerlo.

El dato más certero es que la clave está en la ciberseguridad, así se desarrolla en el informe Tendencias en seguridad 2022, donde se marca un claro escenario para que las organizaciones logren que la productividad crezca exponencialmente, los desafíos se cumplan con equipos verdaderamente articulados y tanto los colaboradores como las empresas escalen al éxito gracias a esta nueva realidad que ya forma parte del día a día.