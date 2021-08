La pandemia ha cambiado muchas cosas. Desde cómo nos reunimos, el boom del delivery y hasta distintas formas de trabajo híbrido. Una de sus herencias ha sido acelerar el proceso de digitalización de las empresas y, con ello, ha creado ciertas exigencias en los usuarios por las respuestas instantáneas al momento de interactuar con las empresas de forma virtual.

Una de las herramientas que se erige como fundamental para alcanzar esa rapidez que espera el usuario y, de esa forma, mejorar su servicio, es la Inteligencia Artificial (IA). Aplicada a las telecomunicaciones, la IA muestra una serie de ventajas tanto en la gestión interna como en la creación de nuevos negocios, explican los especialistas.

“Estamos en un mundo distribuido y eso ha llevado a ciertas exigencias de los usuarios por las respuesta instantáneas, por lo tanto, se necesita que existan procesos mucho más livianos: los service providers, en el sector telcos, han adoptado la IA en dos puntos principales, internamente, tanto para mejorar sus operaciones de red, aprovechando los tráficos y datos de usuarios para refinar la eficiencia de estas y, en lo que respecta a los usuarios, [para mejorar] la experiencia de los clientes y automatizar esos procesos”, dice José Ignacio Díaz, analista experto en telecomunicaciones en la firma de análisis IDC.

Es parte de lo que se discutió durante el panel ‘Las Telcos como nuevos actores en IA: su rol en la creación, distribución y masificación de soluciones de IA’, del evento La Era de la Inteligencia Artificial 2021, realizado por AméricaEconomía. En la instancia, también participaron Álvaro Ovando, gerente de analytics de Entel, y Rodrigo Rivera, gerente de servicios digitales Hispam, de Movistar Empresas.

Y es que las empresas de telecomunicaciones están más que ligadas a esta tecnología, tanto en la potenciación de su negocio tradicional, o core, pero también en la generación de nuevas oportunidades de negocios.

“A partir de un proceso de gestión de demanda, los clientes internos [de nuestra compañía] identifican a su vez necesidades de clientes finales, a partir de lo cual levantamos casos de uso y aplicamos analítica en procesos gestión de demanda”, considera Álvaro Ovando, gerente de analytics de Entel, quien agrega que la compañía chilena ha desarrollado una unidad de negocios digitales llamada OCEAN, responsable de desarrollar productos y servicios de IA basados en datos, “que vendemos como servicios a terceros, principalmente bajo el esquema B2B”, precisa.

De esa forma, las firmas proveedoras de internet y telefonía son ahora capaces de procesar con IA los millones de datos que generan y con eso tomar mejores decisiones internas tanto de gestión, como la optimización de decisiones, como tecnológicas, en torno a gestión eficiente de redes o antenas. Y hacia afuera, el manejo eficiente de la data permite tomar mejores decisiones de negocio, conociendo por ejemplo los comportamientos de compra o de movilidad de las personas y así poder instalar un negocio.

“Las empresas telcos tienen este ‘nuevo petróleo’, que son los datos. Y con la IA son capaces de procesar esta data, que genera insights. Y por otra parte esta tecnología se encarga de apoyar o reemplazar ciertas tareas humanas que son repetitivas o estandarizadas, ayudando a tener mejores experiencias para los clientes y un servicio a empresas, que pueden generar esas capacidades y que se traducen en mejores beneficios (…) Lo que buscamos con IA es poner al cliente al centro y ser activos actores del sistema, proporcionando calidad de vida las personas y mejorando procesos comerciales”, agrega Rodrigo Rivera, gerente de servicios higitales Hispam de Movistar Empresas.

VENTAJA COMPETITIVA

Los datos y la capacidad que tenga una firma de procesarlos para así darles un valor agregado se transforman así en el centro de toda estrategia empresarial.

De acuerdo con un reporte de IDC abril de este año, se espera que la cantidad de datos almacenados a nivel mundial aumente a 8,9 zettabytes - la denominación para referirse a un millón de terabytes - para 2024.

Por eso, la inteligencia artificial (IA), el Machine Learning (ML) y el Deep Learning (DL), que emplean datos para brindar información empresarial, automatizar tareas y mejorar las capacidades del sistema tienen el potencial de transformar todos los aspectos del negocio, desde los clientes y empleados hasta el desarrollo y las operaciones.

Según un estudio de Red Hat, la integración de AI y de ML en telecomunicaciones, específicamente, permite obtener información sobre comportamiento de los clientes, mejoramiento de su experiencia de usuario y además optimiza el funcionamiento de las redes de 5G.

“Se trata de un mercado altamente competitivo a nivel latinoamericano (…) donde las redes son esenciales para habilitar IA y las telcos se han transformado en un orquestador de un amplio abanico de soluciones y proveedores de servicios integrales. Con IA y las nuevas tecnologías que se vayan integrando se pueden dar respuestas a las exigencia de los usuarios, como hiperpersonalización, customización, ofertas paquetizadas como apps de videoconferencias o conectividad, por ejemplo”, dice José Ignacio Díaz de IDC.

Y a nivel de la eficiencia de las compañías, las ventajas competitivas de la IA parecen inmejorables.

“Cuando se manejan tantos datos y hay herramientas para procesarlos, uno empieza a no tener límites en lo que puede hacer”, enuncia Rodrigo Rivera, de Movistar Empresas.

“Desde el monitoreo de una antena móvil, la posibilidad de mandar un dron para revisarla, tomar así una decisión operacional o una acción correctiva, etc. es un tremendo aporte al usuario porque posibilita un servicio continuo. Eso antes era muy difícil, se reaccionaba reactivamente. Ahora puede ser algo proactivo y corregir comportamientos y de forma más eficiente con un software. Y al mercado puedo entregar nuevos productos y servicios para ayudarlos en esa misma gestión de optimización procesos logísticos”, detalla Rivera.

Y para los clientes finales también es un aporte, muchas veces silencioso.

“Hay herramientas de IA para mejorar la señal de wifi en casa, por ejemplo. Es algo que será cada vez más masivo. Nuestra estructura de Entel en fibra óptica cuenta con muchas herramientas de IA para optimizar el desempeño de las redes y permite además un monitoreo de la calidad de la conexión. Hace pocos años era inimaginable tener una estabilidad de 500-900 megabytes por segundo, y eso no se logra con un par de cables más, se logra con software de análisis. Los beneficios están y ya se ofertan desde nuestro lado y también con nuestros partners”, dice Rodrigo Rivera.

REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS

En lo que todos los expertos coinciden es que, con grandes capacidades, también vienen grandes responsabilidades y una de las más relevantes es la protección de los datos de los usuarios.

“La protección de datos, y la anonimización de datos se aúna con ciberseguridad y otras herramientas del mundo TI que son críticas para hacer que el ecosistema funcione bien”, resalta Rodrigo Rivera, quien detalla que, en el caso de su compañía, solo si el usuario final da su permiso para recibir ofertas o promociones podrá recibirlas.

“Más allá de que las empresas tengan acceso a esa información y a procesarla, también hay un tema de regulación”, agrega el gerente de Movistar.

“Estas tecnologías se están desarrollando muy rápido, y poder hacer recomendaciones o comportamientos a las personas no es inocuo respecto de la privacidad de su información. Hay que tratar los datos de forma responsable y lo adecuado es que las personas tengan una cultura que lleve hacia eso (…) Pero nada de eso tiene un sentido si no se trata de forma adecuada y si no se tiene una infraestructura que permita resguardar estos datos”, complementa Álvaro Ovando, de Entel.

“Acá los desafíos para las telcos son poder manejar la explosión de datos que colocará presión sobre infraestructuras tecnológicas que tengan, porque el crecimiento de datos será de 300% al 2025, en video, IdT y conectividad”, indica José Ignacio Díaz, quien agrega que en IDC se pronostica un crecimiento por cuatro años sobre los dos dígitos para Latinoamérica en tecnologías como cloud, IdT (Internet de Todo) y, por supuesto, IA.

“Estos crecimientos serán claves para que se reestructuren las infraestructuras de las telco y de las empresas que adquieran estas tecnologías, así como la migración de los sistemas legados, ya sea en nube privada o pública y también en estrategias de ciberseguridad de forma rápida”, señala el analista de IDC.

Los tres expertos coinciden en que la llegada de la IA es imparable y que las firmas que no la incorporen en sus procesos se quedarán atrás.

“Hoy la IA es una tecnología importante para ser competitivos y tener respuestas a clientes hiper exigentes. A futuro vendrán otras, pero lo importante es que se comience con esta transformación cultural dentro de la empresa para adaptarla de mejor manera y ser flexibles en su operación, y que exista un protocolo y resguardo de los datos”, reflexiona José Ignacio Díaz.