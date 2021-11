Los accionistas del mayor holding de inversiones de Colombia, Grupo SURA, autorizaron a sus directivas para buscar un socio estratégico que esté interesado en una participación no controlante, informó el conglomerado.

Grupo SURA está conformado por la aseguradora Suramericana, Sura Asset Management que administra fondos previsionales y portafolios de inversión para personas. El conglomerado tiene participaciones de entre el 20% y el 50% en Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Nutresa.

"La junta directiva de la sociedad, en su sesión del día de hoy, autorizó a la administración para contratar los asesores requeridos (banca de inversión, asesoría legal, entre otros) de manera que continúe en el proceso de búsqueda de posibles socios estratégicos interesados en tener una participación no controlante en Grupo SURA", precisó en un comunicado a la Superintendencia Financiera el jueves en la noche.

Grupo SURA alcanzó una utilidad neta acumulada entre enero y septiembre de US$ 302 millones (1,1 billones de pesos colombianos) e ingresos consolidados de US$ 4.695 millones (18,3 billones de pesos colombianos).

En agosto, Grupo SURA proyectó que aumentaría sus ingresos cerca de un 15% este año, más que lo previsto originalmente, debido al mejor desempeño de las compañías en las que posee participaciones y de sus negocios en seguros y pensiones.

El anuncio de Grupo SURA se presenta en momentos en que Nutresa, el mayor productor de alimentos procesados del país y en donde el holding de inversiones posee una importante participación, recibió una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por una porción mayoritaria por parte de Nugil SAS, controlada por el conglomerado financiero Grupo Gilinski.

Con la OPA, Nugil busca adquirir entre el 50,1% y el 62,625% de las acciones en circulación de Nutresa a un precio por acción de US$ 7,71, con lo que el negocio equivaldría a entre US$ 1.777 millones y US$ 2.221 millones.