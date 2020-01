Bogotá. Avianca estuvo de fiesta y todo el continente se enteró. Desde el presidente Iván Duque hasta Carlos Vives dieron un espaldarazo a la aerolínea de las ruanas rojas, que celebró un siglo de operaciones.

Atrás parecen haber quedado los días sombríos de deuda y el fantasma de una quiebra, gracias a la inyección de US$250 millones a cuatro años que sus dos socios, United Airlines y Kignsland Holdings, han acordado otorgar como un préstamo blando a la firma creada en 1919. Algo bastante distinto al escenario que mostraba la compañía tan solo en agosto de 2019.

Pero además la firma cuenta con el financiamiento de Citadel y de un grupo de inversionistas privados por otros U$125 millones: de estos, US$75 millones funcionarán como un financiamiento punte a los bonos convertibles que la firma buscará ofrecer a los accionistas preferenciales, durante el primer semestre de 2020.

En una ceremonia realizada en el hangar de la firma, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, su CEO y presidente, Anko van der Werff, junto al CFO y la CCO dieron a conocer los planes de la segunda aerolinea más antigua del mundo para 2020-2021 y más allá.

Comenzando por los premios recibidos: el reconocimiento de APEX como aerolínea cinco estrellas y la elección por voto popular, también de APEX, como la mejor aerolínea de América del Sur. Ademas de ser nombrada la línea aérea con mejor confort y mejor entretenimiento a bordo por Kayak y la aerolínea con "mejor comodidad para el pasajero en América Latina", en los premios TripAdvisor.

Además destacó la presencia de la firma en el Dow Jones Sutainability Index, donde solo otras cinco aerolíneas han sido aceptadas.

"Logramos tener la casa en orden y ahora podemos construir la nueva Avianca", sentenció Anko van der Werff, CEO de Avianca.

Cifras en azul

Hoy la firma destaca sus 155 aviones y 75 destinos en 26 países, así como los 30 millones de pasajeros anuales transportados como el principal activo, y es enfática en destacar el saneamiento de caja.

"Nos importa comunicarlo, porque fue complejo; el año pasado no pudimos cumplir la deuda en plazo, negociamos con los acreedores y con términos que funcionaran, tras seis meses lo logramos y ahora contamos con caja para operar", reconoce Adrián Neuhauser, CFO de Avianca, destacando que, como toda aerolínea, la firma requiere refinanciar, emitir bonos, tener acceso a mercado y desarrollar una operación normal.

"No vemos quiebra en el horizonte", reitera.

¿Influirá esto en las decisiones ejecutivas de la firma? Para nada, recalca el ejecutivo de origen chileno, a AméricaEconomía: "Kigsland es accionista hoy, (United no) la inversión que entró, los US$250 millones más los US$155 millones es plata que, si cumplimos nuestras metas se convierte en acciones, si no es deuda que tenemos que pagar al cabo del plazo establecido, pero no hay diferenciación en esa estructura, una podemos prepagarla, la otra no...".

Nuevas Rutas

Uno de los anuncios que Van de Werff destacó junto a su Chief CC, Silvia Mosquera, es la reestructuración de sus rutas y los nuevos programas de optimización dirigidos a clientes nuevos.

En enfoque, entonces, es una vuelta a lo básico, pensando en el cliente, con mejor oferta de productos a bordo, lo que se hace posible gracias a las inversiones, pero también con una oferta customizada en cuanto a pasajes: bajo el nombre de "Vuela a tu medida", los pasajeros podrán elegir cuánto desean pagar por los asientos en base a las amenidades que podrán disfrutar en vuelos.

"Será un resideño de red con más conectividad y mayor oferta y valor agregado para el cliente", definió la CCO, precisando que entre febrero y abril el programa se instalará en América Latina.

Además, la firma adelantó un nuevo plan de rutas, centrado en tres puntos estratégicos, incrementando el número de vuelos a Bogotá, la apertura de nuevas rutas y la reorganización de conexiones internacionales. Por lo pronto, esto implica el inicio de operaciones, desde Bogotá a Porto Alegre, así como vuelos hacia Toronto y nuevos destinos en Europa y Brasil.

Las malas noticias de Perú

No todas ganan en este nuevo modelo. Si bien se refuerzan Bogotá y Salvador, destacados como hubs de conexión y desarrollo, la ciudad de Lima deja de ser prioritaria como hub, aunque sí duplicará su operación a Miami con siete frecuencias adicionales.

"Lima es la excepción, es una pena, pues es un equipo fantástico, pero tenemos que decidir cosas complejas; en Perú en lo doméstico no nos fue bien", reconoció el CEO.

Así como se suspendió la ruta Cartagena-Miami, la firma adelantó que estudian nuevas rutas como parte de una operación orientada hacia la eficiencia.

"La eficiencia es clave para una aérolínea. Eso pasa por simplificar la flota, que las tarifas sean accesibles, pero el servicio de alta calidad. No vamos a cambiar los servicios y productos existentes ni temrinaremos con la clase VIP o la clase ejecutiva, ni los programas de lealtad", advirtió van de Werff, aludiendo a la presencia de aerolíneas low cost.

Pero sí destacó los desafíos operativos que asoman para el bienio en curso. "Tenemos que trabajar con el gobierno, los aeropuertos y la autoridad aeronáutica, no podemos cambiar el clima, pero sí podemos pronosticarlo mejor. Hoy la capacidad de Bogotá está sobrepasada y tenemos que tomar las decisiones para hacer un plan de la mano con todos. Son decisiones complejas", recalcó.

Una reflexión bastante en línea con lo que el presidente Duque anunció durante la ceremonia oficial de celebración: la habilitación de cuatro inafraestructuras aeroportuarias modernas, un crecimiento para el Dorado acorde a la demanda y la creación de un nuevo aeropuerto, en Palestina Caldas, el primero en muchos años para Colombia.

"Antes del 7 de agosto de 2022 (fecha en la que Duque abandona la presidencia) tenemos que estar aterrizando en el 'Aerocafé', que será el nuevo aeropuerto para conectar las regiones más ricas del país con el mundo y con todos los destinos que tiene Colombia", concluyó el mandatario.