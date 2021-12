La aerolínea colombiana Avianca anunció este miércoles que completó su proceso de reestructuración financiera y salió del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al que se acogió en mayo del año pasado en medio del impacto que la pandemia produjo en sus debilitadas finanzas.

A través de un comunicado, la compañía aérea informó que emergió del Capítulo 11 "como una aerolínea más eficiente y financieramente más sólida", tras recaudar una nueva inversión de US$ 1.700 millones, reducir significativamente su deuda y elevar su liquidez a más de US$ 1.000 millones.

La centenaria aerolínea estuvo durante 18 meses bajo el proceso de reestructuración y a inicios de noviembre recibió la luz verde del juez para abandonar el proceso a través del cual simplificó su modelo de negocios a uno que incluye atributos de una línea low cost.

"Esperamos un futuro exitoso para la compañía a medida que continuamos construyendo la historia de Avianca (...) Estoy seguro de que estamos bien posicionados para ser una aerolínea altamente competitiva y exitosa", sostuvo Adrián Neuhauser, presidente y CEO de Avianca.

El plan de reorganización presentado le permitirá a Avianca reducir su deuda de US$ 5.000 millones a US$ 3.500 millones y elevar sus niveles de caja desde US$ 470 millones a US$ 1.250 millones.

Se trata de una "posición financiera más sólida", según destaca Rohit Philip, CFO de Avianca. "Esperamos seguir ejecutando nuestra nueva visión empresarial y capitalizar la recuperación de la demanda de viajes para impulsar nuestro futuro éxito", afirma.

De acuerdo con el plan aprobado, los nuevos accionistas invertirán en el nuevo holding Avianca Group International Limited, que tendrá su domicilio en el Reino Unido.

En esta nueva etapa, la compañía se ha planteado ofrecer precios más competitivos y espera casi duplicar su red, expandiéndose a unas 200 rutas en América Latina y el mundo, la mayoría de las cuales será bajo la modalidad de punto a punto (sin escalas).

Además, la nueva red de Avianca alcanzaría una flota de más de 130 aviones para fines de 2025 con asientos reconfigurados y, como parte de este plan, la aerolínea se comprometió a invertir más de US$ 200 millones el próximo año en la renovación de sillas de sus aviones A320.

Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva, asegura que con el respaldo de los inversionistas y con la actual administración, "la compañía crecerá para seguir conectando a América Latina".

La nueva compañía que emerge tras la salida del Capítulo 11 pasará a ser propiedad del grupo que financia el tramo B del DIP, Kingsland Holdings, United Airlines y dos fondos de inversión.

Avianca proyecta que el próximo año generará utilidad antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda) positivo y espera en 2023 alcanzar una utilidad de US$ 40 millones.