Santiago. Latam Airlines, el mayor grupo aéreo de América Latina, lanzó este miércoles un plan de sostenibilidad para convertir a la aerolínea en carbono neutro para el año 2050 y cero residuo a vertedero al 2027.

"Queremos ser un actor que promueva el desarrollo social, medio ambiental y económico de la región por ello estamos asumiendo un compromiso que busca contribuir a la conservación de los ecosistemas y el bienestar de las personas de América del Sur, convirtiéndolo en un mejor lugar para todos y todas", destacó Roberto Alvo, CEO de LATAM durante la presentación.

La estrategia de sostenibilidad de Latam para los próximos 30 años contempla como cuatro pilares de trabajo, la gestión ambiental, el cambio climático, la economía circular y el valor compartido.

Respecto del pilar de cambio climático, el grupo anunció que trabajará en la reducción de sus emisiones mediante la incorporación de combustibles sostenibles y nuevas tecnologías de aviación que, se estima, estarán disponibles a partir del 2035.

Además, Latam buscará compensar un 50% sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en las operaciones domésticas para el 2030, estableciendo un camino para ser carbono neutro al 2050, mientras que en las operaciones se unirá al plan de Reducción y Eliminación de Carbono de la Aviación Internacional (Corsia, por sus siglas en inglés).

"La crisis que tenemos la industria aérea no es excusa para no trabajar en el plano de la sostenibilidad, al planeta no le importa que tengamos una crisis", subrayó Alvo.

En economía circular, la compañía aérea se comprometió a eliminar el uso de plásticos de un solo uso para 2023 y a no generar residuo para vertederos para el 2027. Para lograr estos objetivos, Alvo explicó que la empresa elaborará un plan de monitorización de gestión ambiental, que será público y estará incluido en el informe de sostenibilidad anual.

En el pilar valor compartido el grupo informó que ampliará su capacidad de transportar carga y personas para programas de salud, catástrofes naturales y cuidado del medio ambiente.

"La crisis que tenemos la industria aérea no es excusa para no trabajar en el plano de la sostenibilidad, al planeta no le importa que tengamos una crisis", subrayó Alvo.

En referencia a cómo afectará esta estrategia en el proceso de reestructuración financiera de la empresa, Alvo aclaró que son "dos instancias que corren en paralelo" y que "uno no impide ni atrasa al otro". Sin embargo, la compañía notificará las acciones de sostenibilidad a los acreedores.

En el marco del lanzamiento de la estrategia, se anunció también la primera fase de una colaboración con The Nature Conservancy (TNC) para planificar acciones de conservación y reforestación en ecosistemas icónicos de la región, como la Amazonía, el Chaco, los Llanos del Orinoco, el bosque del Atlántico y El Cerrado.

"TNC cree que la colaboración multisectorial puede acelerar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los impactos del cambio climático, proteger la biodiversidad y desarrollar un futuro más próspero para las personas en la región", dijo Ian Thompson, director ejecutivo de la organización ambiental en Brasil.