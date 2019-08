Bogotá. La aerolínea Avianca busca implementar un plan integral que incluye desde la simplificación de sus operaciones hasta la incorporación de más sillas sin ampliar la flota para salir de la crisis financiera en la que está sumida, anunció este jueves el presidente de la compañía.

Avianca Holdings tuvo que salir este martes a negar que esté en quiebra o en proceso de insolvencia, después de que se conoció un video en el que el presidente de la junta directiva, Roberto Kriete, afirmaba en una reunión con empleados que la aerolínea estaba "quebrada", lo que la firma consideró como una palabra "desafortunada".

Además, la aerolínea corre contra el reloj para lograr intercambiar US$550 millones en bonos con vencimiento en 2020, dentro de su plan de transformación de su estructura de capital, en una oferta pública que expira el 11 de septiembre.

"No queremos entrar en Capítulo 11 (ley de quiebras), obviamente las negociaciones en las que nos hemos enfocado lo que buscan es no tener que pedir ayuda de las cortes, no tener que pedir ayuda de reguladores, y simplemente llegar a acuerdos que (...) nos permitan pagarle a todo el mundo todo lo que debemos", dijo a periodistas Anko van der Werff, presidente de Avianca.

Avianca buscará incrementar el número de sillas, pero sin aumentar la cantidad de aeronaves. "La única forma de crecer es poner más asientos en los aviones, no significa menos espacio, los nuevos asientos son más delgados", explicó van der Werff.

El directivo dijo que la aerolínea, que sirve en forma directa 76 destinos en 27 países de América y Europa con una flota de 170 aeronaves, lanzó un plan de transformación que busca la optimización de recursos con la desinversión de activos no estratégicos, la simplificación de su flota para mejorar la rentabilidad y un mejor posicionamiento ante el cliente.

En tanto, descartó la posibilidad de deslistar la compañía de la Bolsa de Valores de Colombia, en donde el precio de la acción moderaba la caída este jueves a un 2,65% a 1.100 pesos, en comparación con las anteriores sesiones.

"No contemplamos sacar nuestras acciones de la bolsa, (...), sin duda en el futuro no gustaría buscar estructuras de financiamiento en los mercados en los cuales participamos, incluyendo Colombia", concluyó.