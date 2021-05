La petrolera estatal colombiana Ecopetrol contabilizó una utilidad neta atribuida de más de 3 billones de pesos colombianos (unos US$ 800 millones) durante el primer trimestre del año, el doble de las ganancias de 1,68 billones de pesos (US$ 430 millones de euros) registradas durante todo 2020, según el informe de cuentas trimestrales de la empresa.

Entre otros factores, la empresa ha explicado que el abultado cambio en las ganancias se debe a un entorno de precios más favorables, un sólido rendimiento en todos los segmentos de la compañía y la reducción de costes alcanzada desde el año anterior. Todo ello compensó un menor nivel de producción (-8,1%).

"En el primer trimestre del año logramos resultados sólidos, incluso superando niveles preCovid en varios de nuestros indicadores", ha destacado el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.

La cifra de negocio de la estatal se expandió un 14,2% entre enero y marzo, con 17,2 billones de pesos colombianos (US$ 4.500 millones); mientras que el beneficio operativo se situó en los 5,5 billones de pesos (US$ 1.440 millones), un 103,6% más.

Al mismo tiempo, los costes variables de la sociedad se redujeron en un 6,8%, con 6,2 billones de pesos (US$ 1.600 millones); mientras que los gastos fijos se situaron en los 2 billones de pesos (US$ 523 millones). De su lado, los gastos operativos y exploratorios crecieron un 9,7% durante el trimestre, hasta los 1,2 billones de pesos (US$ 314 millones).

Bayón ha resaltado que los resultados financieros del primer trimestre reflejan "una recuperación extraordinaria". Así, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ascendió un 55,7%, hasta los 8,2 billones de pesos (US$ 2.140 millones), con un margen del 48%.

Con respecto a las previsiones futuras, Bayón ha apuntado que en los siguientes meses de 2021 la petrolera continuará enfocada en el cumplimiento de su plan de negocio 2021-2023, que busca restablecer la senda de crecimiento de producción, aumentar la competitividad, cimentar las bases para la transición energética y profundizar en el concepto de 'SosTECnibilidad' como pilares estratégicos.