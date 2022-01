El ataque más agresivo de la historia de la Bolsa de Valores de Colombia está a una semana de terminar. Se trata de las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA), lideradas por los Gilinski (asociado con el Royal Group de Abu Dabi), que apuntan al Grupo Nutresa y el Grupo Sura: un golpe directo a las joyas de la corona del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

En el caso de la OPA de Nutresa se ofreció comprar entre el 50,1% y el 62,62% de las acciones a un precio de US$ 7,71 por cada título. En dinero sería entre $6,8 y $8,6 billones (entre US$ 1.660 millones y US$ 2.100 millones), dependiendo de la cantidad de acciones. Por su parte, en la OPA de Sura se propuso comprar entre el 25,34% y 31,68 % de las acciones del Grupo Sura a un precio de US$ 8,01 por título. Un negocio que oscila entre los $4,7 y $6 billones (US$ 1.150 millones a US$ 1.450 millones).

La OPA de Nutresa comenzó el 29 de noviembre y estaba planeada terminar inicialmente el 17 de diciembre, sin embargo, el plazo se amplió hasta el 12 de enero de 2022. Y la OPA de Sura empezó el 24 de diciembre, y se planea terminar el 11 de enero.

De esta manera, en las últimas semanas los inversionistas tanto de Nutresa como de Sura han tenido la oportunidad de aceptar, o no, la oferta de compra de sus respectivas participaciones en el marco de las OPA.

¿Cómo van las OPA?

A una semana de terminar las OPA, a los Gilinski y a su socio de medio oriente les falta más del 92% de las acciones que pretendían comprar en Nutresa y más del 97% de los títulos que buscaba en Sura.

Hasta este miércoles, se habían logrado 1.454 aceptaciones (de vender) en la OPA de Nutresa, que representan 21.749.112 títulos de las 457.995.960 acciones en circulación. Esto significa que solo se ha cumplido el 7,58% de la meta máxima de participación de comprar.

Respecto a la OPA de Sura, el informe más actualizado de la BVC muestra que hasta el momento se han registrado 761 aceptaciones, lo que representa 3.379.920 títulos de las 467.909.675 acciones en circulación. Es decir, se ha cumplido con el 2,28% de la meta máxima de participación a comprar.

Esto significa que a una semana de terminar las OPA, a los Gilinski y a su socio de medio oriente les falta más del 92% de las acciones que pretendían comprar en Nutresa y más del 97% de los títulos que buscaba en Sura.

¿Qué pasa?

Estas OPA son particularmente complejas, pues el Grupo Empresarial Antioqueño es complicado de entender. El GEA son principalmente tres conglomerados: El Grupo Argos, El Grupo Sura y el Grupo Nutresa (y también está el fondo de pensiones Protección). Y se destacan por hacer enroques accionarios entre sí, pues cada una tiene acciones de la otra.

Por ejemplo, en el Grupo Nutresa el 35,25% de las acciones las tiene el Grupo Sura y el 9,8% el Grupo Argos. En el caso del Grupo Sura, el 27,6% de las acciones las tiene el Grupo Argos y el 13% lo tiene el Grupo Nutresa. Y el Grupo Argos el 36% de las acciones las tiene el Grupo Sura y el 13% lo tiene el Grupo Nutresa.

Esta estructura accionaria está precisamente diseñada para defenderse de Ofertas Públicas de Adquisición. Pero también implica que cualquiera que adquiera una posición accionaria importante en uno de los conglomerados, también entrará al GEA y tendrá participación en las empresas filiales. Entre ellas Bancolombia, en donde el Grupo Sura es el principal accionista, con el 46% de los títulos.

Por el momento el enroque accionario parece estar funcionando para el GEA. A inicios de año el Grupo Argos y el Grupo Sura anunciaron que sus respectivas juntas directivas, conformada por miembros independientes, decidieron no participar en la OPA de Nutresa. En ambas comunicaciones se mencionó que el precio ofrecido no refleja la posición de mercado (en Colombia y en el exterior) y el potencial de la empresa de alimentos.

En efecto, el precio ha sido objeto de debate: a pesar de que la acción de Nutresa estaba en $21.900 cuando se reveló la OPA, y que se ofreció comprar cada título a más de $31.400 (US$ 7,71 al cambio actual), para los analistas el título ya estaba barato.

Un sondeo de Bloomberg muestra que en promedio el mercado considera que el precio fundamental de Nutresa es cercano a los $28.000. Aunque bajo esta perspectiva el precio de la OPA sigue siendo mayor, no es claro si es lo suficientemente bueno para que el GEA renuncie a una de las empresas más importantes de Colombia. De hecho, fue una de las que logró crecer en pandemia, con ventas de más de 11 billones de pesos (US$ 2.700 millones) en 2020.

Por otro lado, esta semana se reveló que juntas independientes de Nutresa y Argos decidirán si aceptan, o no, participar en la OPA de Sura. Pero también se presenta un debate similar en cuanto al precio.

La oferta que hicieron los Gilinski representa que los inversionistas de Sura pueden vender sus acciones (ordinarias) a un precio de $32.860. La oferta representa una ganancia de más del 50% frente al precio que registraba el título antes de la OPA de Nutresa y del 28% antes de revelarse la OPA de Sura

De hecho, según sondeos de Bloomberg, en promedio el mercado tiene un precio objetivo (el precio al que debería estar la acción según los analistas) de la acción del Grupo Sura de $27.420. Desde esta perspectiva, la ganancia frente a la oferta de los Gilinski sería del 17%. Una prima interesante, pero tampoco es claro si es suficiente como para salir de una empresa que registró una utilidad operativa de $1,2 billones (US$ 294 millones) en el primer semestre de 2021 y que controla a Bancolombia.

Lo que sigue

En las Ofertas Públicas de Adquisición es común que los mayores movimientos se den en los últimos días, pues siempre está la esperanza de que se realice una nueva oferta a un mejor precio. Por ahora no hay información clara de que esto pueda ser una posibilidad, pero hay un factor externo que sí está mejorando las condiciones del negocio: el dólar.

Desde que se anunció la primera OPA, la tasa de cambio ha subido cerca de 4%. Lo que ha mejorado el pago en pesos es alrededor de $200 por título. De hecho, en 2022 el peso colombiano se convirtió en la moneda más devaluada del índice de divisas de Bloomberg, por lo que el efecto cambiario será un factor clave en los días que restan de las Ofertas Públicas de Adquisición de Nutresa y Sura.