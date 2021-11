“Se avecinan tiempos muy interesantes”, dijo Eduardo Padilla, director general del conglomerado Fomento Económico Mexicano (Femsa), en una conferencia con analistas tras reportar sus resultados trimestrales al referirse a Spin by Oxxo, la fintech que la multilatina lanzó en marzo de 2021.

Se trata de una billetera digital que va de la mano con Oxxo, el gigante minorista de Femsa, con la que los usuarios pueden enviar y recibir dinero desde el celular. “Por supuesto, todos los ojos están puestos en la oportunidad digital, en cómo nuestra nueva plataforma, Spin y Oxxo Premia (su nuevo programa de lealtad) están teniendo un comienzo muy prometedor en México”, dijo Padilla.

Spin no ha podido tener un mejor debut. A fines de octubre ya contaba con 600.000 usuarios, a pesar de no estar disponible en todos los mercados de México y sin que Femsa haya realizado un lanzamiento o campaña mediática significativa a nivel nacional.

“Los usuarios registrados se están acelerando […]. Sin embargo, estamos mirando más allá de las descargas y trabajando para aumentar el compromiso y la adherencia de la aplicación y garantizar la resistencia técnica para adaptarse a un crecimiento tan rápido. En cierto modo, se parece un poco a cómo crecemos con Oxxo. Aumentar la cantidad de tiendas es poderoso y, hasta cierto punto, sencillo, pero mejorar su propuesta de valor para aumentar sus ventas comparables es lo que crea el mayor valor y lo que es más difícil de replicar para los competidores a largo plazo”, comentó Daniel Alberto Rodríguez, director general de Femsa Comercio en la misma conferencia con analistas.

A la fecha, Spin está a la espera de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, tras finalizar en agosto último la etapa piloto. En este interín, las cuentas de Spin se abren a través de ComproPago, una subsidiaria de Femsa.

“Siempre me preguntaba por qué Femsa no había entrado en la industria financiera porque tiene los puntos de venta, la infraestructura y sería lo más natural ya que esto es lo más costoso para la banca tradicional: los cajeros y los puntos de venta”, dice Jesús Garza, profesor de EGADE Business School, del Tecnológico de Monterrey. “Si ya tienen eso establecido y les ha funcionado el tema de depósitos y pagos (clientes del BBVA, Citibanamex, Santander, Scotiabank, entre otros, pueden hacer operaciones de pagos, depósito y retiro de efectivo en las tiendas Oxxo), pues qué mejor que empezar a ser un banco como tal. Es su primera incursión y creo que les va a ir muy bien. Hay un proceso de bancarización muy fuerte, tienen la infraestructura, una marca establecida y reconocida. No me sorprende que ya tenga muchos clientes porque el nivel de bancarización en México es bastante bajo”.

Efectivamente, en México al igual que en muchos otros países latinoamericanos, el nivel de bancarización es bajo. Según un estudio realizado de la firma Americas Market Intelligence (AMI), en 2020 solo el 45% de la población estaba bancarizada.

Según datos de la CNBV, al cierre de 2019 la cadena minorista era el principal corresponsal bancario en México al tener el 43% de los puntos para hacer pagos o transferencias.

Para María Laura Cuya, profesora del programa Fintech de Pacific Business School, el planeamiento de expansión con nuevos productos y servicios de Oxxo desde las finanzas es positivo en un país con un alto nivel de exclusión financiera.

“Tener una visión estratégica como esta suma mucho porque los usuarios pueden recibir y hacer transacciones en la aplicación de Spin con sus contactos y solo con un número telefónico. La empresa ofrece así una alternativa más de pago digital a aquellas personas que están siendo invisibles o subatendidas. Oxxo tiene una capilaridad interesante en este mercado y por eso es tan potente que una cadena de retail mire al segmento fintech como una oportunidad de venta cruzada y de expansión para dar una mejor propuesta de valor y experiencia a sus clientes”, dice.

La oportunidad que representa Oxxo para incrementar la cartera de clientes de Spin es enorme y Femsa quiere aprovechar esa fortaleza. Y es que según datos de la CNBV, al cierre de 2019 la cadena minorista era el principal corresponsal bancario en México al tener el 43% de los puntos para hacer pagos o transferencias. Al 30 de septiembre de 2021, Femsa tenía un total de 19.997 tiendas Oxxo.

“Con Spin vamos a poder habilitar la conexión del consumidor con la tienda y con el programa de fidelización [...]. Adquirir clientes para Spin no es muy caro. De hecho, es muy barato porque tenemos muchos clientes, recibimos entre 12 y 13 millones millones de visitas al día. Nuestro esfuerzo y nuestra obsesión es que la propuesta de valor del producto sea convincente para el consumidor y que también sea pegajoso. Ha habido muchas iniciativas en otras partes del mercado, algunas parecen ser muy interesantes, pero no han pegado y no tienen la propuesta de valor [...]. La conexión con la tienda es muy importante porque habilitará a Spin también”, dice Eduardo Padilla.

Laa fintech de Femsa ya cuenta con más de medo millón de usuarios sin que la empresa haya realizado un lanzamiento o campaña mediática significativa a nivel nacional.

MÁS FINANZAS DIGITALES Y ACTORES

Si bien el primer paso en el mundo fintech de Femsa ha sido una billetera digital, el espacio para desarrollar más soluciones financieras es enorme. “La demanda de préstamos para pymes ha repuntado mucho porque la banca tradicional no se fija en este segmento que tiene una necesidad de financiamiento enorme. Según encuestas, el 70% del financiamiento de las pymes es con sus proveedores porque no tienen líneas de crédito o acceso al sistema financiero. Entonces estas empresas intermediarias están cumpliendo este papel que debería tener la banca tradicional”, dice Jesús Garza.

En ese sentido, el catedrático de Egade ve una gran oportunidad para que Femsa financie no solo a clientes externos, sino también a proveedores e inclusive a los mismos empleados con créditos de nómina.

“Las pymes fueron las que más sufrieron por la pandemia y no hubo apoyo del gobierno. Necesitan una válvula de escape que es el crédito y la banca tradicional no se lo está dando y tampoco el Gobierno Federal. Este nicho de mercado -si se explota bien- es un gana-gana tanto para las empresas que necesitan liquidez como para las empresas, los bancos o el sistema financiero que está tratando de penetrar el mercado que está descuidado. Las tasas son atractivas, tanto para el prestamista como para el que recibe el préstamo, dada la circunstancia de falta de liquidez”.

María Laura Cuya, por su lado, afirma que el ingreso de empresas no financieras en la industria fintech será más recurrente.

“Las soluciones fintechs tienen la ventaja de dar visibilidad a un cliente que en el aspecto financiero estamos viendo grandes brechas. Vamos a seguir viendo la incursión de negocios no especializados en fintech, pero que conocen a sus clientes y pueden rodearlo con alternativas importantes. Podemos ver fintechs que están naciendo de empresas de transporte, de salud, de retail e incluso de jugadores que históricamente no tenían nada que ver con las finanzas”, dice. “Este es un momento histórico de asociatividad, de seguir el ritmo al cambio y darle forma a una propuesta sólida. Las fintechs ayudan en la comoditización de los costos, a reforzar la forma de obtener ingresos, son una oportunidad para cualquier negocio de cualquier industria. Nos dirigimos hacia un mundo más redistribuido con creación de valor fintech desde sitios antes insospechados”.

Precisamente, la industria fintech mexicana ha registrado bastante dinamismo en los últimos años y se ha convertido en el segundo mercado más grande de América Latina y el Caribe, después de Brasil. Fintechs como Alpha Credit, Kubo Financiero y el unicornio Clip dan cuenta de su evolución. Incluso Nu México, la filial de la brasileña Nubank aterrizó con gran éxito a este mercado y ya cuenta con 760.000 tarjetas emitidas desde su lanzamiento en abril de 2020, lo cual demuestra el atractivo del país.

En ese sentido, Femsa también quiere aprovechar este potencial. “No tengo ninguna duda de que nuestra empresa está bien posicionada para perseguir y capturar la siguiente etapa de crecimiento”, dice Daniel Alberto Rodríguez.