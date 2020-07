Germán Efromovich quiere salvar a Avianca: "Nos interesa y estamos hablando con inversionistas"

Germán Efromovich, presidente del Synergy Group, confirmó en la entrevista con la emisora colombiana que, junto a un grupo de inversionistas, están en conversaciones con el Gobierno de Italia para quedarse con la aerolínea Alitalia.

El ex presidente de la junta directiva de Avianca dijo que no "abandonará" a la aerolínea que dirigió por más de 15 años y, aunque reconoció que él solo no puede invertir, está viendo el caso con su grupo de inversionistas.

03 de Julio de 2020, 10:45