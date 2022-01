Grupo Argos descarta participar en la OPA que el Grupo Gilinski lanzó por Sura

Argos y SURA, junto con otras empresas colombianas conforman el denominado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), el conglomerado más grande del país sudamericano.

El conglomerado industrial anunció que decidió no aceptar la oferta por considerar que el precio de US$ 8,01 por cada acción de Grupo Sura, que haría que la transacción ascendiera a más de US$ 1.000 millones, "no reconoce el valor fundamental de sus compañías".

06 de Enero de 2022, 16:59