Este lunes finalizaron las segundas Ofertas de Adquisición Pública (OPA) que el Grupo Gilinski lanzó por los conglomerados Sura y Nutresa, del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), con un resultado agridulce para ambos holdings colombianos.

De acuerdo con el reporte de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Gilinski superó su meta máxima de 6,25% en la OPA por Sura al lograr que le vendieran el 7,74% de los títulos en el conglomerado. Con este resultado se convierte en el mayor accionista del Grupo Sura.

Por el otro lado, se quedó bastante corto de su meta máxima de 22,8% de las acciones en Nutresa al obtener apenas 3,11 % de las acciones. El grupo aspiraba a hacerse con una posición controlante de más de 50% de los títulos del conglomerado de alimentos.

Para las segundas OPA los Gilinski mejoraron considerablemente las ofertas para los inversionistas: mientras que en la primera oportunidad se proponía comprar cada acción de Nutresa a US$ 7,71, en la nueva operación se ofreció un precio de US$ 10,48, una mejora del 35%. Por su parte, en Sura el precio pasó de US$ 8,01 a US$ 9,88, un aumento de 23%.

Estos resultados modifican la composición accionaria en ambos grupos, parte esencial del GEA. En Sura, los Gilinski se erigen como los principales accionistas (aunque no mayoritarios), con 32,99% de los títulos, superando la posición que tenía el Grupo Argos, que cuenta con 30% de las acciones. En Nutresa, la OPA deja a Gilinski con 30,71% de las acciones, por debajo del propio Grupo Sura, que cuenta con 35,7% de participación.

Si bien Gilinski no obtuvo el resultado que esperaba en la segunda OPA por Nutresa, debido al enroque accionario entre las empresas del GEA, la nueva posición que adquiere en Sura significa que también entra pisando fuerte al conglomerado alimenticio debido a que, como el principal accionista en él es, precisamente, el Grupo Sura.

En las dos primeras OPA los Gilinski compraron más de 118 millones de acciones de Sura y más 126 millones de títulos en Nutresa, una operación que sumó más de 7,6 billones de pesos colombianos (US$ 1.940 millones). Esto implica que los inversionistas que podrían vender tendrían un perfil diferente.

Desde antes de que comenzaran las OPA cerca del 21% de los accionistas de Nutresa y alrededor del 18% de Sura eran fondos de pensión locales. Pero un reporte de la Superintendencia Financiera reveló que, precisamente, los fondos fueron los que más vendieron en las primeras ofertas.

Esto significa que, para esta ocasión, el público de las OPA eran inversionistas más pequeños, pues los grandes tenedores de títulos se negaron a participar en las ofertas.

Con el resultado de las primeras OPA, los Gilinski ya podían tener tres asientos, tanto en las junta directiva de Sura, como en la de Nutresa. Es decir, su poder de decisión ya estaba prácticamente igual que el del GEA.