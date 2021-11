El crecimiento del e-commerce fue explosivo durante la pandemia, pero, según la directora de expansión de Latinoamérica y alianzas estratégicas de Ebanx, la empresa de soluciones financieras, Juliana Etcheverry, las compañías de retail ya no pueden usar a la pandemia como excusa para no incursionar en el comercio digital. “Está claro que la razón del crecimiento del e-commerce no es solo la pandemia”, afirma.

Según la tercera edición del reporte "Beyond Border'' de Ebanx, América Latina es uno de los mercados de comercio digital de más rápido crecimiento en el mundo. Actualmente, el e-commerce representa alrededor del 15% de las ventas de retail realizadas en América Latina y se espera que para fines de 2021, el mercado crezca 37%.

Además, se prevé que el mercado de comercio digital mantenga el ritmo de crecimiento de 30% al año hasta 2025.

Los grandes países como Brasil y México, que representan respectivamente US$ 156.200 millones y US$ 49.600 millones en tamaño de mercado, lideran el crecimiento con 32% y 27% anual hasta 2025, respectivamente. Argentina, Chile y Colombia también mantendrán un crecimiento de doble dígito año a año, 32%, 28% y 21%.

Los mercados emergentes, incluidos Bolivia, Guatemala, Paraguay y Perú, crecerán aún más rápido, a tasas del 82%, 50%, 56% y 42%, respectivamente.

“Las cifras del comercio digital en América Latina muestran, justamente, un mercado de híper crecimiento. En tres años, se espera que el comercio digital en América Latina duplique su tamaño”, dice Etcheverry.

CAMPO DE BATALLA

Las compañías internacionales están mirando con codicia el híper crecimiento del e-commerce latinoamericano. Algunas ya han llegado con fuerza a la región, especialmente aquellas que Juliana Etcheberry llama “ballenas”, como las chinas Amazon y Shopee y la estadounidense Amazon.

“Los mercados más maduros, como Estados Unidos, China o Europa, han llegado a un punto de saturación. Es por eso que comienzan a competir en América Latina”, dice Etcheberry.

Los gigantes internacionales vienen con mucho mayor capital para poder gastar para su crecimiento y, según el estudio, los marketplaces globales como Ali, Amazon y Shopee han comenzado a atraer vendedores domésticos a sus plataformas para ser más competitivos en la región.

Pese a ello, la ejecutiva afirma que los jugadores locales están fortaleciendo sus marketplaces a través de la inclusión de pequeñas y medianas empresas en sus plataformas y aumento de productos importados.

Entre las líderes de e-commerce en la región están Mercado Libre y Olx, mientras que las tiendas por departamento tradicionales están en “modo hipercrecimiento” para ser competitivos, como Bodega Aurrera, Casas Bahía, Falabella y Magazine Luiza.

“Latinoamérica se ha convertido en un campo de batalla donde los jugadores globales compiten igual a igual con grandes marcas locales”, explica Etcheverry. “Entonces, se está dando un terreno fértil donde jugadores de afuera y jugadores locales están coexistiendo”, añade.

ASCENSO DE PIX

El crecimiento del e-commerce está acompañado con la acelerada adopción de medios de pagos alternativos a través de una relación simbiótica, concluye el estudio "Beyond Borders".

Según este, los medios de pagos alternativos (que no son tarjetas de crédito o efectivo) tienen una penetración de 30% en América Latina, con países destacados como El Salvador, Argentina y Colombia, con 45%, 43% y 41% respectivamente.

El medio de pago alternativo que está liderando la “revolución de los pagos digitales” de América Latina es Pix, el sistema de pago instantáneo creado por el Banco Central de Brasil. En esta red interoperan instituciones financieras, fintechs e instituciones de pagos y permite realizar transferencias de manera inmediata, durante las 24 horas al día y siete días de la semana.

Comenzó a funcionar íntegramente recién en noviembre de 2020, pero actualmente es el sistema de pagos instantáneo de más rápido crecimiento en el mundo. Más de la mitad de la población de Brasil utiliza Pix y ha sobrepasado a las tarjetas de crédito, tarjetas de débito y boletos bancários (forma de pago en efectivo donde el usuario puede pagar en agencias bancarias, supermercados o en internet a través de un documento) como método favorito de los usuarios brasileños.

En términos de e-commerce, Pix representa el 40% de todas las transacciones online en Brasil y, según Juliana Etcheverry, el crecimiento de Pix redujo el protagonismo de las tarjetas de crédito del 60% al 32% y el de los boletos bancarios, que pasó del 28% al 21%.

Según la ejecutiva, el rápido ascenso de Pix tiene una implicancia mayor para toda la región: “Apunta a una gran posibilidad de que los pagos en tiempo real ayudan a iniciar un ecosistema de pagos digitales de ciclo abierto más grande en América Latina”.

Este ecosistema de pagos digitales incluye billeteras digitales, soluciones de Compra Ahora, Paga Después (BNPL, por sus siglas en inglés), financiamiento comercial, programas de lealtad, mejores experiencias de compra en línea e incluso pagos transfronterizos. De hecho, el Banco Central brasileño ha manifestado que está estudiando abrir Pix para que se convierta en un centro latinoamericano de pagos transfronterizos instantáneos.

OTROS MEDIOS DE PAGOS

Las billeteras electrónicas son ahora el cuarto método de pago más relevante en el ecosistema de comercio digital de Latinoamérica, superando los pagos por efectivo, y se utilizan para pagar alrededor del 11% de todas las transacciones en línea.

“Los métodos de pagos alternativos tienen esta tracción porque satisfacen la necesidad de la población no bancarizada en Latinoamérica y que, al mismo tiempo, está cada vez más inmersa en el mundo digital”, explica Juliana Etcheverry, quien agrega que las opciones de pagos alternativos, como las billeteras electrónicas, entregan mayor facilidad de uso, mejor experiencia de usuario y simpleza para obtenerlo.

Las tarjetas de débito son otro medio de pago destacado por el estudio, ubicándose como el tercer método de pago más popular en el mercado de comercio digital de la región en 2020 y manteniendo esta posición en 2021.

“Esto demuestra que no solo la clase alta está comprando en línea. Hay muchos nuevos usuarios de tarjetas de débito que, con ingresos bajos o medianos, comienzan a comprar en línea por primera vez, como también las nuevas generaciones se sienten atraídas por lo que son las fintechs”, afirma la ejecutiva.

Etcheverry añade que el uso de tarjetas de débito lleva a un cambio en el comportamiento del consumidor en el mercado de e-commerce. Si antes, con tarjetas de crédito, los productos que consumían eran de mayor valor, ahora pasan a comprar artículos de tickets medios y más bajos, como alimentos y productos de uso diario.