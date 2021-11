Lipigas, la compañía chilena comercializadora y distribuidora de gas que opera también en Colombia y Perú, anunció a través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que constituyó una nueva sociedad mediante la cual ofrecerá servicios de internet en Colombia.

Según el documento, Lipigas constituyó Chilco Net, sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, de carácter operativo, que tendrá “por objeto la comercialización, operación y explotación de toda clase de servicios públicos o privados de telecomunicaciones”.

A través de Chilco Net, por tanto, Lipigas ofrecerá a clientes “de pequeñas ciudades y ciudades intermedias” de Colombia, servicios de internet de alta velocidad, de forma complementaria a la provisión de gas por red.

La Sociedad Chilco Net, según la empresa chilena, posee de momento un capital de 7.400.000.000 pesos colombianos (unos US$ 1,9 millones) dividido en 7.400.000 acciones con valor nominal de 1.000 pesos colombianos cada una.

Esta arremetida no responde a una necesidad puntual, sino más bien a un desafío de crecimiento, en el marco del proceso constante de transformación de la compañía, comunicó Lipigas.

De acuerdo a lo comunicado por la empresa, la oportunidad de negocio nació mirando la actual penetración de internet en poblaciones pequeñas de Colombia, que alcanza solo el 18%. Y, si bien este indicador ha venido en aumento durante los últimos años, aún hay un espacio de crecimiento mayor. En ese sentido, añadieron que esta arremetida no responde a una necesidad puntual, sino más bien a un desafío de crecimiento, en el marco del proceso constante de transformación de la compañía que, en los tres últimos años, ha tenido un fuerte componente digital y tecnológico.

De acuerdo al último reporte financiero de Lipigas, el EBITDA para el tercer trimestre de 2021 fue de CLP 37.261 millones, unos US$ 45,5 millones, con un aumento de 20,4% respecto al mismo periodo del año anterior, producto de los mayores resultados en Chile y en Perú. Ese mismo impulso le ha significado hasta finales de septiembre un Ebitda de CLP 84.305 millones (unos US$ 103 millones), superando en 14,8% la referencia interanual.

PROBLEMAS EN CHILE

Sin embargo, pese a estos antecedentes positivos para Lipigas, reportes recientes en su mercado de origen la han puesto en una posición cuestionada luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) alertara sobre anomalías en este mercado y en sucesión, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) informara que activó una demanda colectiva contra las empresas del gas.

De acuerdo a la FNE, el mercado del gas en Chile no está funcionando adecuadamente desde una perspectiva competitiva. La entidad calculó que, producto de la baja intensidad competitiva en el mercado del GLP, en ese período los distribuidores mayoristas de este insumo -Lipigas, Abastible, Gasco- han aumentado su margen anual de un 35% a un rango de entre 50% y 55% aproximadamente, lo que equivale a US$ 261 millones anuales de manera agregada. Eso, a su vez, se ha traducido, en un precio adicional de US$ 181 millones cada año en la compra de gas licuado de petróleo (GLP) para los consumidores desde finales del 2014.

Con estos antecedentes, la recomendación de la FNE en el mercado del GLP es fomentar la competencia prohibiendo que las empresas de distribución mayorista de este producto participen, ya sea directa o indirectamente, en la distribución minorista de gas licuado a los consumidores finales.

Esto motivó la acción de Conadecus, pues plantea que esas empresas han efectuado un "aprovechamiento económico masivo y billonario, usufructuado de la baja sostenida en los costos de ese insumo, ocultándola a los consumidores, y han llevado adelante una práctica sistemática de alza de sus precios de venta al público, efectuando cobros indebidos de aproximadamente US$ $181 millones anuales (cerca de US$ 1.267 millones en el período)”.

Desde Lipigas rechazaron las imputaciones de la entidad de consumidores, pues sostienen que el estudio de la FNE “no encontró ninguna infracción por parte de las empresas sino que solo hizo recomendaciones para mejorar la estructura del mercado".

Más allá de esta contingencia, respecto a los planes en Colombia, Lipigas explicó que no tendrán socios para la sociedad que acaba de ser inscrita y esperan que en los próximos seis meses pueda concretar sus primeros negocios.