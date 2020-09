Tras una exitosa jornada de apertura, llegó el segundo día del evento "La Hora de las Tecnolatinas", que ha congregado a relevantes actores de startups, pymes y tecnológicas, los que han compartido su experiencia durante este caótico periodo, además de sus aprendizajes, con los que han podido innovar y acelerar varios de sus procesos.

El primer evento del día se dedicó al rol de las Tecnolatinas y las Pymes, exponiendo algunos casos de éxito, instancia en la que compartieron su experiencia Felipe Porter, vicepresidente de Ventas Latam, Beetrack; Mariana Castriota, Marketplace Manager en Magazine Luiza; y Oscar Muñoz, CEO de Green Glass, quienes se refirieron a cómo varias pymes se están digitalizando y llegando a un amplio número de clientes.

Ante el futuro post pandemia, Porter es enfático: “Esta locura viene para quedarse. Se creció en tres semana lo que se crece en 10 años. Se siguen viendo Cyber Day todos los días en cuanto a despacho. Pasamos de tener tres Cyber o Hot Sale al año a tener uno al día. Las empresas de consumo masivo están abriendo sus e-commerce, yendo al cliente final. La pandemia aceleró todos los proyectos que parecían estar durmiendo, los despertó”.

Para varios de ellos, muchos de los cambios que se aceleraron en este periodo de pandemia se mantendrán. Es el caso de Green Glass, empresa que fabrica vasos en base a botellas de vidrio recicladas y que ha crecido exponencialmente. Con la ayuda de varias tecnolatinas, como Beetrack, han logrado ser más eficientes en el despacho de última milla, lo que es clave para ellos. Sin embargo, a la hora de evaluar lo que viene, Muñoz que es más cauto y cree que las tasas no seguirán creciendo como lo habían estado haciendo. Pero, está seguro que ahora hay más oferta, y que el terreno es favorable para que las micro y pequeñas empresas obtengan una tajada del mercado. “El futuro del comercio serán miles de miles de voces, y las tecnoloatinas y startups juegan un papel importante”.

Mariana Castriota, encargada del proyecto Parceiro Magalu, plataforma para los pequeños minoristas de Magazine Luiza, habló acerca del gran impacto que ha tenido la pandemia en el segmento pyme en Brasil, donde 522 mil tiendas comerciales debieron cerrar sus puertas.

“No tienen acceso al crédito y el gobierno no ayuda mucho. Con eso en mente, Magalu, que alguna vez fue una empresa analógica y se ha digitalizado, creó Parceiro Magalu, una plataforma para ofrecer todo nuestro ecosistema para que estos emprendedores pudieran vender en línea”.

Luego fue el turno de las tecnolatinas, en un panel donde César Bello, manager Global Alliances Latam de Veeam, y Fernando Rodríguez, Latam Partner Development Manager de Cisco, hicieron un repaso sobre la situación actual de la protección de información en un entorno de constante cambio y actualización.

Señalaron que los datos del crecimiento exponencial que se generan por el aumento de interacciones, deben ser respaldados. La gran interrogante es, ¿cómo las aplicaciones garantizan la protección de estos datos? Hay que considerar que la información se almacena en distintos sitios y proviene de distintas fuentes.

El 82% de los negocios no se siente preparado para respaldar su data center ante un desastre. Sin embargo, Fernando dice "ya no tiene tanto sentido hablar de Data Center porque los datos están y provienen de muchos lugares nuevos".

Tras esto, se abordó la historia de la transformación de Magalu (Magazine Luiza), una de las mayores minoristas de Brasil y que ha protagonizado en medio de la pandemia, un sólido crecimiento.

Le siguió "La resiliencia de las Tecnolatinas", presentación a cargo de Veneta Andonova, decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, de Colombia, quien refirió sobre las condiciones que propician la aparición de emprendimientos con base en innovación y tecnología, modelos de crecimiento exponenciales y valor de mercado por encima de los US$ 1.000 millones, conocidos como unicornios.

Andovona explicó que para que se den este tipo de escenarios es necesario que los gobiernos y las empresas se involucren y, además, puso énfasis en el concepto de eficiencia en la innovación. Para ella, hay que “lograr efectivamente que la innovación se transforme en productos tangibles, lo que han logrado países emergentes como Bulgaria, cuya eficiencia en innovación es la misma que Japón. Para ello, factores como el sistema educativo juegan un papel crucial, pues este tipo de empresas tienen mayor probabilidad de aparecer en lugares donde hay mejores sistemas de educación”.

La experta llamó a ser optimistas respecto al desarrollo de más tecnolatinas y destacó, además, que América Latina puede jugar un papel importante en sectores como el e-commerce y la logística, donde resaltan ya diversas empresas, que pueden convertirse en importantes actores a nivel global.

Cerró la jornada el panel "Oportunidades de IA para Tecnolatinas", con la disertación de Haldo Sponton, VP of Technology en Globant; Alfonso Jiménez Lara, Latam Strategy Cloud & EBG en Huawei, y Álvaro Ramirez, Country Manager Chile de Vtex.

Sobre el avance de la adopción de la inteligencia artificial (IA) en las empresas, Sponton comentó que hace cinco años esta tecnología era vista como algo muy fácil de aplicar en un proceso que no era core en la industria. “Típicamente, las empresas adoptaban IA en procesos auxiliares. Si era una empresa de ecommerce adoptaban la IA para contactarse con el cliente, pero no en el supply chain porque eso es parte de su core business y no se arriesgaban a interferir su cadena con una tecnología como IA. Hoy, las empresas se están animando a incorporar IA a sus procesos core y eso es lo que genera una diferenciación de las compañías”, apuntó.

Por su lado, Ramirez mencionó que una de las estrategia para impulsar los negocios es adoptar una mirada llevada por el data driver e internalizar de verdad. “Para eso, la IA es la mejor herramienta para analizar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones de forma consciente. Tenemos que buscar que la historia y la venta nos hable, identificar cuál es la velocidad de venta de un SKU en una tienda específica o cuál es la clase de cliente que se puede trackear a través de los programas de fidelidad, cuál es la tasa de devolución. Esto me puede ayudar a comprender cuál es la calidad de los productos y con eso predecir el futuro, cuáles van a ser los best sellers y cómo priorizo el 80% -probablemente- de los productos que van a ser la principal parte de la venta”, afirmó.

Finalmente, Jiménez comentó que en la actual pandemia, la IA está siendo una herramienta útil para la detección del virus en América Latina, donde han implementado soluciones para lograrlo. “Si tú eres un paciente con sospecha de COVID, en lo que vas al laboratorio te toman una muestra, la procesan y te entregan el resultado, pueden pasar entre dos y cuatro días, dependiendo de la región de América Latina en la que estés. Imagínate que este proceso lo reduzcas a menos de cuatro segundos en donde con mecanismos de IA puedes tener un análisis en tiempo real de la tomografía de cada pulmón del paciente y a través de IA, analítica y la comparación con miles de escenarios a nivel global en nube, el sistema puede indicarle al médico especialista el porcentaje exacto por pulmón que está invadido por el virus y las recomendaciones necesarias”, refirió.

Así concluyó la segunda jornada del evento, que mañana llegará a su fin con cinco interesantes paneles en los que intervendrán relevantes actores del mundo de las tecnolatinas.

Viernes 25

La primera hora de la jornada del viernes estará dedicada a las fintech. Paula Arregui, COO de Mercado Pago; Andrés Rodríguez Ledermann, director de Operaciones de Ualá; y Sebastian Stranieri, CEO de VU, participarán en el panel "Fintechlatinas, líderes post pandemia".

Le seguirá una conversación en torno a la intersección del e-commerce y el pago digital, instancia en la que estarán presentes, Juliana Etcheverry, director of Strategic Payment Partnerships de Ebanx; Roney Almeida, vicepresidente de VTEX LATAM y Country Manager de VTEX en México; y Dmitri Zaroubine, Pre-Sales Manager para Latam en Veeam Software.

La jornada cerrará con dos disertaciones. Por un lado, Santiago Ferrada, Head of Client Sales de Gympass, hablará de Innovación Tecnolatinas; mientras que Julián Herman, Managing Director de BCG Platinion y Mariano Rempel, VP Corporate Development en Globan, expondrán sobre M&A en tiempos de pandemia.

Las tecnolatinas están creciendo y son, probablemente, la punta de lanza para la economía del futuro al mediano plazo en América Latina. Para eso, el siguiente paso está en la internacionalización, en generar impactos a nivel global de tal forma de fomentar a su vez un escenario propicio para la creación y el desarrollo de este tipo de emprendimientos y empresas.

