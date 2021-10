La centenaria aerolínea colombiana Avianca y la low cost chilena Sky Airlines se fusionarán con el objetivo de cubrir sus deudas y convertirse en la aerolínea de bajo costo más grande de América Latina.

La información, que fue a dada a conocer el fin de semana por Diario Financiero, señala que la operación contemplaría convertir a Sky en la filial de Avianca y, además, le daría entrada a Holger Paulmann -presidente de la compañía chilena- como accionista de la matriz con un asiento en el directorio.

Aunque el porcentaje que tendría Paulmann en Avianca se mantendrá bajo confidencialidad, el informe asegura que será minoritario, pero en términos financieros costará más que si solo fuera dueño de Sky.

La idea de fusionar a dos compañías con modelos y culturas tan diferentes surgió de los fondos de inversión globales Elliot Management y Caoba, especializados en invertir en empresas endeudadas. Elliot ya es acreedor de Avianca y Caoba es parte de la mexicana Volaris.

Según la publicación, Elliot y Caoba se acercaron en primer lugar a Avianca con la propuesta de ofrecer US$ 1.000 millones por el 70% de la compañía. El financiamiento está contemplado en el plan de reestructuración bajo el Capítulo 11 que todavía tiene que ser aprobado por el tribunal de Estados Unidos.

La audiencia para tomar esa decisión está pautada para este mes de octubre.

Mientras Elliot y Caoba negociaban con Avianca, también se acercaron a Sky, que desde el año pasado estaba en búsqueda de financiamiento para cubrir sus deudas y poder avanzar en su plan de ser la mejor low cost para Latinoamérica.

Esa negociación resultó en dar entrada a ambos fondos, que tomarán el 40% de la aerolínea chilena a cambio de una inyección de entre US$ 60 millones y US$ 70 millones. Esta transacción debería concretarse en octubre, dice la publicación.

Una vez hechas ambas negociaciones, trascendió la idea de una eventual fusión entre Avianca y Sky, apoyada principalmente en la exitosa estrategia que ejecutó Paulmann para convertir a la compañía que fundó su padre, en una low cost.

Una fusión que trae grandes desafíos. Aun son pocos los detalles que se conocen de la operación, que bien puede ser el mayor negocio de la aviación regional en los últimos años; sin embargo, desde ya algunos analistas creen que la combinación de ambos negocios puede ser una buena oportunidad, aunque advierte que hay varios retos por delante.

Carlos Ozores, vicepresidente de la consultora ICF y director de Aviación para las Américas, ve la futura alianza como un ganar ganar. "El mercado de la aviación en la región tiene demasiados actores en un entorno de demanda contraída. De llegarse a dar esta fusión, consolidas el mercado, Sky se fortalece, y Avianca logra establecer una posición muy solida en dos mercados claves que son Chile y Perú", señala el experto.

Sin embargo, reconoce que la fusión implica un gran desafío. "Por un lado que Avianca logre cambiar de modelo, y por otro concretar una fusión entre dos empresas tan distintas, pero para ambas compañías es inviable mantener el status quo. Además, la cultura de eficiencia y agilidad que tiene Sky es justamente donde Avianca quiere llegar".

El consultor de aviación René Armas Maes, coincide en que el diferencia de modelos y culturas será uno de los aspectos más difíciles de esta eventual fusión, a lo que añade la integración y comunicación de los sistemas de IT y los sindicatos. Además, sostiene que tendrá impactos operacionales, de ingresos y costos que lo llevan a preguntarse si Avianca retrasará su salida del Capítulo 11.

Pero no es la única interrogante que plantea Armas Maes. "Se convertiría Sky en la low cost y feeder de Avianca en los medium y log haul mientras compite con aviones fuel efficient en un campo más balanceado de costos (...) qué pasará en los mercados nacionales de Chile, Perú y Brasil". Las preguntas aun sin respuestas no evitan que el analista vea esta operación como una estrategia interesante en tiempos de consolidación.

Los primeros pasos para la fusión de las aerolíneas se daría a fines de este año o inicios de 2022. Está pevisto que ambas compañías mantengan sus marcas por separado, al menos inicialmente.

Hasta junio de 2021, Avianca reportó ingresos por US$ 808 millones y pérdidas por el orden de US$ 653 millones, con una deuda acumulada de US$ 8.594 millones. Por su parte, SKY tiene entre sus registros previo a la pandemia, una inversión de US$ 500 millones para renovar su flota de aviones hacia los Airbus A320NEO.

Durante 2020, Avianca transportó casi 8 millones de pasajeros, mientras que Sky transportó a 1,5 millones.

A última hora se pudo concer que Avianca Holding negó cualquier negociación con Sky que implique una fusión. Una publicación del diario colombiano El Tiempo, cita una comunicación interna de la aerolínea dirigida por su presidente Ejecutivo, Adrián Neuhauser, en la que sostiene que los planes de los fondos "en su eventual calidad de controladores son desconocidos". Reitera que sus esfuerzos están enfocados en la audiencia de octubre que es clave para su salida del Capítulo 11.