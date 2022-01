Fraude e incumplimiento de reglas de interconexión, trabas irregulares para migrar de operador móvil, manipulación de información del usuario sin su consentimiento, entre otras acciones anticompetitivas han sido acusaciones que las telco Claro y WOM se han venido lanzando mutuamente en los últimos meses en Colombia. Y es que tras el ingreso de WOM a la tierra del café en abril de 2021, su estrategia desenfadada y agresiva, fiel a su estilo, consistió en usar todas las armas necesarias para ganar participación en un mercado dominado por Claro con cerca del 50% de usuarios en el segmento de telefonía móvil.

Lea también: "WOM, el incómodo y desafiante operador móvil aterriza en Colombia"

Así, desde la presentación de WOM -que tiene a Chile como sede principal- en Colombia ya se anticipaba una lucha constante con el resto de operadores (Claro, Tigo y Movistar). Muestra de ello fue el mensaje que envió Chris Bannister, CEO de WOM Colombia, al resto de operadores durante el evento de presentación al calificarlos de “bebés llorones con todos sus berrinches al ver que llega un nuevo competidor”. La cereza del pastel fue el despliegue de tres inflables de bebés llorando, en clara alusión a dichos operadores móviles.

Durante los siguientes meses, la batalla se libró en el plano de las redes sociales, pero desde octubre de 2021 esta se agudizó, especialmente con Claro, aunque esta vez en campo regulatorio. Así, dicho mes arrancó con la controversia que siguen arrastrando hasta ahora: la interconexión.

Por un lado, Claro afirmó que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tramitó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) una denuncia contra WOM por pasar llamadas de Roaming Automático Nacional (RAN) de Avantel (operador que fue adquirido por WOM) para aprovechar tarifas más bajas, por lo que la compañía consideró este actuar como fraude e incumplimiento a la normatividad establecida.

Por su lado, WOM negó que se haya abierto investigación administrativa por parte de las autoridades pertinentes por un supuesto uso indebido del RAN, aunque aceptó que sí había una solicitud de información que habría cumplido a cabalidad.

“La CRC negó las solicitudes que realizó Claro, negándole las razones por la que este operador solicitaba la pérdida de operador entrante para WOM, la desconexión del RAN y la interconexión, pretensiones que no fueron aceptadas por la comisión. Lo que a su vez demuestra que WOM es cumplidora de la regulación y del marco jurídico colombiano”, informó el operador de telecomunicaciones a través de un comunicado.

El origen del supuesto incumplimiento de las reglas de interconexión es Avantel, empresa que WOM adquirió -además de espectro electromagnético- para aterrizar en Colombia. Para Claro, WOM es una empresa distinta a Avantel.

Dos meses después, Claro nuevamente insistió con la denuncia de que WOM se aprovecha de la interconexión de Avantel para pasar sus llamadas y acceder a tarifas menores. También añadió que manipula la información de los usuarios sin consentimiento para beneficio propio.

WOM argumentó que Claro incumple de manera deliberada la normativa de interconexión, ya que la CRC le ordenó darle interconexión a WOM para habilitar la conexión de llamadas entre los usuarios de ambas compañías.

“El efecto es tan nocivo que hoy en día más de 50% de las llamadas que se realizan entre ambas empresas se ve afectada, impactando gravemente a los usuarios que han visto como un servicio público esencial es degradado”, dijo WOM.

El origen del supuesto incumplimiento de las reglas de interconexión es Avantel, empresa que WOM adquirió -además de espectro electromagnético- para aterrizar en Colombia. Para Claro, WOM es una empresa distinta a Avantel.

“La CRC todavía no ha dicho nada y ese es el problema. A nivel privado WOM se ha interconectado con los demás operadores, pero no con Claro. Cuando WOM compra Avantel esta ya tenía interconexión con Claro entonces empezó a pasar tráfico y es ahí donde precisamente Claro ha argüido de que solo puede pasar tráfico de Avantel, no de WOM”, dice Alessandro Defilippi, experto en telecomunicaciones.

¿El resultado de esto? La caída de llamadas que no logran concretarse. En una entrevista a la emisora Blu Radio, Juan Pablo Vázquez, director de estrategias de WOM en Colombia, refirió que Claro estaba bloqueando a sus usuarios las llamadas que venían desde las líneas registradas en WOM. “Sobre la base de sus propias creencias están tomando decisiones, están tomando la justicia, equivocadamente, en sus propias manos. Quienes están saliendo perjudicados son los usuarios”, dijo.

Para Claro, el que incumple el marco legal es WOM. “Presentamos las denuncias correspondientes ante la CRCC, el Ministerio Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) porque los señores de WOM están pasándonos tráfico de Avantel a través de la interconexión que tenemos con ellos”, dijo Hilda María Pardo, vicepresidenta jurídica de Claro, según informó la revista Semana. “Cada empresa tiene su interconexión con la otra empresa. Es como una autopista por donde van todas las comunicaciones. Hay una autopista de Claro con Avantel y viceversa, y otra de WOM con Claro ... lo que empezamos a notar es que se disminuía el tráfico de la interconexión de Avantel hacia Claro y crecía el de WOM”.

Por ahora, la resolución está en la cancha del regulador colombiano, que a la fecha solo ha emitido resoluciones parciales que no dan fin a la polémica. Para Defilippi, eventualmente Claro, el operador incumbente, tendrá que ceder. “Esto es insostenible, Claro está ganando tiempo. La CRC tiene que dar un mandato o definir un precio. No sé si el precio Wom lo acepte o no, pero va a ser la única solución y al final Claro va a tener que permitir la interconexión”, dice.

BARRERAS PARA MIGRAR

Otro capítulo del enfrentamiento entre ambas telco se abrió a finales de 2021. Esta vez, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación sobre varias denuncias que hicieron usuarios de WOM dispuestos a migrar a Claro, y que encontraron varias trabas irregulares.

Por lo pronto, la entidad realizó un pliego de cargos contra WOM, al considerar que, efectivamente, el operador le estaría impidiendo a sus usuarios trasladarse a otra empresa con trabas que están fuera de la ley.

Más allá de la lluvia de denuncias y controversias, lo que queda claro es que el aterrizaje de WOM en tierras colombianas ha removido el mercado de telefonía móvil local, que durante años careció de dinamismo por parte de los operadores tradicionales. En agosto de 2021, WOM, propiedad de Novator Partners LLP, firma británica de inversión de capital privado, anunció que en solo cuatro meses alcanzó un millón de usuarios, un hito que al resto de operadores les tomó mucho más tiempo alcanzar. En diciembre último informó que estaría cerca de contar con dos millones de usuarios.

“Probablemente WOM siga escalando y sea uno de los tres grandes operadores colombianos, tampoco hay mucho más. Colombia tiene algunos operadores regionales, pero sí va a compartir un buen porcentaje de market share. Claro, por su lado, suele defender bastante bien sus posiciones dominantes, lo ha demostrado en México con un gigante como AT&T. Definitivamente, el ingreso de WOM le va a pegar. ¿Cuánto market share va a perder? Es imposible saberlo, pero definitivamente sí va haber una afectación”, dice Alessadro Defilippi.

Lo cierto es que el gran beneficiado en medio de este revuelo es el usuario final que accede a mejores tarifas, más datos, mayor cobertura y aplicaciones libres de costo.