El escenario para las empresas del mundo y América Latina nunca había sido tan variable. Los cambios propios de la pandemia y sus derivados, además de todas las contingencias políticas, sociales y económicas se suman a las tendencias transformadoras que desde antes se estaban tratando de impulsar, como la evolución tecnológica y los criterios de sustentabilidad.

Ante este desafiante panorama es más importante que nunca analizar las variables y los factores que moldearán el clima para los negocios de nuestra región. AméricaEconomía lleva más de 30 años abordando en profundidad el avance de las Multilatinas y es precisamente a través de su foro anual que pretende acercar el análisis de la situación actual para los responsables y visionarios de negocio.

Y este año no es la excepción, pues AméricaEconomía presenta “Multilatinas 2021: ante una nueva era” , su foro insignia a desarrollarse de manera virtual este 10 y 11 de noviembre. La instancia, de carácter gratuito previa inscripción, abordará cómo las empresas latinoamericanas innovan para enfrentar el cambio social, climático, tecnológico y geopolítico.

En un formato dinámico, con keynotes, paneles y fireside chats, esta nueva edición promete entregar las claves de lo aprendido durante la pandemia y los lineamientos para una sociedad distinta, aportando una mirada hacia un futuro en el que las Multilatinas lideran el cambio a lo sustentable, lo tecnológico y lo inclusivo.

Entre los speakers destacados que ya han confirmado su participación se encuentran Ricardo Jaramillo, VP de Desarrollo de Negocios y Finanzas del Grupo Sura; Alfonso Jiménez, director de Estrategia de Huawei Cloud para América Latina; José Cabrera, vicepresidente de Consumo Masivo Internacional y Molienda, Alicorp; César Ballón, gerente central de Comercio Exterior, RANSA y César Benítez VP de Analytics & Insights de América Latina, P&G.

También han confirmado su presencia Margaret Myers, director, Asia and Latin America Program, Inter-American Dialogue; Nicolas Goldstein, CEO de Accenture Chile; Guilherme Azevedo, associate professor at Business and Society, Audencia Business School. De igual forma, representantes de Credicorp Capital, Arcos Dorados, Grupo Energía Bogotá, Mercado Pago, Digital WorkSpace, Citrix, Liferay y Magazine Luiza contribuirán a nutrir la agenda del evento.

AméricaEconomía –que acuñó el término Multilatinas– ha preparado una agenda que abordará temas como la transformación en las empresas líderes incumbentes, el impacto de la transformación tecnológica y su valor para los mercados y cómo cumplir con los objetivos sustentables. También se presentarán paneles sobre el cisma y desacoplamiento Estados Unidos-China, los cambios y desafíos logísticos para el comercio, el impacto de la pandemia en el trabajo y el consumidor, así como las perspectivas económicas y de recuperación hacia 2022 y 2023.