Desde este martes y hasta el próximo 28 de febrero el mercado financiero colombiano vivirá la segunda parte de las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) con las que los Gilinski buscan convertirse en los principales accionistas del Grupo Sura y Nutresa y tomar el control del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

El Grupo Gilinski logró convertirse en el segundo mayor accionista de ambas compañías mediante las primeras OPA's lanzadas a finales del año pasado y con las que logró una participación del 25,3% en Sura y el 27,69% de Nutresa.

Pero el objetivo de Gilinski es tomar el control.

En este nuevo "ataque", el grupo del empresario Jaime Gilinski busca completar más del 30% de las acciones del holding financiero y al meno el 45% en el mayor conglomerado de alimentos de Colombia.

Para conseguirlo, la OPA por Sura persigue entre el 5% y 6,25% de las acciones a un prcio de US$ 9,88 por papel. Mientras que la de Nutresa busca entre el 18,3% y 22,8% de las acciones a US$ 10,48 cada una.

Esta nueva operación podría implicar un desembolso de más de US$ 1.300 millones. En la primera oferta el Grupo Gilinski pagó US$ 977,7 millones por Nutresa y US$ 952,5 millones por Sura.

El periodo de aceptación de ambas ofertas durará 15 días hábiles, según reportó el diario local La República. Sin embargo, las OPA's podrán extenderse hasta completar los 30 días hábiles por una sola vez.

Gilinski volvió a destacar en el cuadernillo que formaliza la solicitud de la nueva oferta que, en caso de obtener representación en la junta directiva de Sura, considerará una posible alianza estratégica o integración entre Bancolombia y las instituciones que conforman el Conglomerado Financiero GNB Sudameris Colombia.

Este lunes, Grupo Argos y Sura convocaron para el 22 de febrero sus asambleas extraordinarias para tomar decisiones frente a ambas OPA's, específicamente los potenciales conflictos de interés informados por algunos miembros de las juntas directivas, reza un comunicado citado por El Espectador.

Nutresa citó la semana pasada a una asamblea extraordinaria para el 24 de este mes con el mismo objetivo.