Petrobras acelera su plan de inversiones entre 2022 y 2026 con más de US$ 68.000 millones

Petrobras invertiría US$ 11.000 millones en 2022, para después desplegar US$ 15.000 millones en 2023, 2024 y 2025. En 2026, la petrolera invertiría los US$ 12.000 millones restantes.

El nuevo plan de inversiones supera en un 23,3% a la anterior hoja de ruta inversora de la petrolera entre 2021 y 2025. El 84% de la inversión recogida en el nuevo plan estará localizada en el área de la exploración y producción de crudo y gas natural.

25 de Noviembre de 2021, 12:36