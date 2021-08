Las 500 Mayores Empresas de América Latina tuvieron un crecimiento sostenido en sus ventas durante los últimos años. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020, todo cambió. Un año sin precedentes que terminó con una caída de un 11,1% en las ventas acumuladas, que totalizaron US$ 2.051.141 millones. Si observamos las utilidades totales acumuladas estas caen un 62,5%, lo que se hace aún más dramático en las 100 primeras del ranking donde la caída en utilidades fue de un 76,7%.

Las cifras son contundentes, pues 26 de los 31 rubros a los que pertenecen las 500 Mayores Empresas de América Latina vieron caer sus ingresos, siendo el sector de Aerotransporte el más afectado, con una caída de 62,3% de sus ingresos. Le sigue el rubro de Entretención con una caída del 43,5% de las ventas anuales.

Vea aquí el ranking de

Las mayores empresas de América Latina 2021

El top 5 del ranking, medido como siempre por las ventas anuales 2020, lo lideran las empresas brasileñas Petrobras (1º) y JBS (2º), seguidas de las empresas mexicanas América Móvil (3º) y PEMEX (4º). El top 5 lo completa Vale (5º) de Brasil.

Qué duda cabe, las aerolíneas están pasando por un momento muy complejo. Debido a la crisis sanitaria, era más que esperable que las empresas Gol (398º), Volaris (436º), Avianca-Taca (322º), LATAM Airlines Group (131º) y Grupo Aeroméxico (359º) lideren el ranking de empresas que más cayeron en ventas en 2020. Sin embargo, dos empresas superan a las aerolíneas en la caída de ventas: Cinepolis (347°) de México, del rubro de entretención, sufrió una fuertísima caída de 71,4% de sus ventas el año 2020 a raíz del cierre de las cadenas de cines, mientras que la empresa argentina Pampa Energía (444º) se une a la lista con una caída de 66,8% de sus ventas.

Sin embargo, no todo es negativo para las 500 grandes latinoamericanas. Al otro lado de la moneda están los rubros como Bienes de Consumo, Minería y Agroindustria, los cuáles gracias a su condición de “esenciales”, lograron permanecer mayormente inmunes ante la llegada del COVID-19 y cerraron el año con crecimiento en sus ingresos. En particular, el sector de Bienes de Consumo tuvo el mayor incremento, ascendiendo a 13,4%, con el conocido y notable aumento de las ventas online. El sector Minería aumentó sus ingresos en 7,2% seguido de la Agroindustria en un 4,5%, si los comparamos con el año anterior.

Sin duda, la gran perdedora de este ranking es la empresa mexicana PEMEX (4º), que tuvo su peor desempeño, sufriendo una pérdida neta de US$ 22.520,7 millones durante 2020. Este gran tropiezo de la compañía se ve reflejado además en la caída de sus ingresos en un 38,7%, desde US$ 72.837 millones en 2019 a US$ 44.676 millones en 2020. Muy de lejos le siguen en este triste ranking de las mayores pérdidas las empresas LATAM Airlines Group (131º) de Chile, con una pérdida neta de US$ 4.545,9 millones y la Comisión Federal de Electricidad (9º) de México con una pérdida neta de US$ 4.418,9 millones.

El rubro de Petróleo y Gas se vio fuertemente afectado por la pandemia. Además del desastre de PEMEX (4ª), la compañía líder en este ranking, la empresa brasileña Petrobras (1º), cayó desde ventas de US$ 76.746,8 millones en 2019 a US$ 53.282 millones en 2020 (-30,6%). No obstante, le bastó para continuar el liderato en esta nueva edición y superar levemente a su contendora del rubro alimenticio, JBS (2º), también de Brasil.

En el otro extremo tenemos a las grandes ganadoras de este año. Si bien la minería nunca está exenta de complejidades y volatilidades, el desempeño económico en este rubro se mantuvo bastante intacto en medio de la incertidumbre y restricciones sanitarias. En esta edición del ranking destaca la empresa brasileña Vale (5º), la cual cerró su año con cifras muy positivas. La compañía, además de incrementar en un 8,2% sus ingresos, generó una utilidad neta de US$ 5.231,4 millones. Le sigue otra empresa compatriota, Lojas Americanas (55º), que se desempeña en el rubro del retail, la cual cerró su año con una utilidad neta de US$ 4.175,1 millones.

La pandemia del COVID-19 sigue causando estragos en todo el mundo. Los países han implementado numerosos mecanismos y programas de apoyo para garantizar la sostenibilidad de las empresas y evitar las quiebras. Aún estamos en medio de la incertidumbre y muy probablemente, la vuelta a la normalidad nos llevará un tiempo más.