Presidente de Argentina reconoce error al expropiar la agroexportadora Vicentin: "Pensé que iban a festejar"

Fernández ha lamentado la estrategia de "demonización absoluta" que en su opinión ha adoptado la oposición "diciendo que iba a ser un país como Venezuela". "Me dicen que soy un 'chavista' que quiere expropiar. Si quisiera expropiar, no expropiaría una empresa en quiebra, sino una cerealera floreciente", ha esgrimido.

"Me equivoqué. Pensé que estaba más asumida la situación de crisis", dijo el mandatario Alberto Fernández y se defendió de las acusaciones de la oposición: "No soy un loco suelto, no ando con una chequera de expropiaciones".

14 de Julio de 2020, 14:46