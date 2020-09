Presidente de México buscará revertir la reforma energética si no logra "rescatar" a Pemex y la CFE

"No quiero que se privatice el sector energético, porque si no tenemos independencia económica, si no tenemos independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía como país independiente, libre", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario López Obrador, quien ha dicho que la reforma energética del 2013-14 sólo ha debilitado a Pemex y CFE, reconoció que pidió a reguladores en una reunión esta semana que lo ayuden a "rescatar" a ambas empresas, altamente endeudadas.

24 de Septiembre de 2020, 12:41