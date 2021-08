La energética brasileña Raízen, un 'joint venture' entre Shell y Cosan, ha recaudado 6.900 millones de reales brasileños (US$ 1.320 millones) en la mayor oferta pública de acciones acontecida este año en Brasil, según ha informado este miércoles en un comunicado.

La empresa ha definido un precio de 7,4 reales brasileños (US$ 1,4) para cada una de las acciones recogida en la OPI. Hasta la fecha, más de 810 millones de acciones ha sido suscritas por un total de 6.000 millones de reales (US$ 1.154 millones), además de 121,6 millones de títulos adicionales que han reportado ingresos por valor de 900 millones de reales (US$ 173 millones).

De acuerdo al precio establecido de forma definitiva, el valor de la empresa se situaría en torno a los 74.000 millones de reales brasileños (US$ 14.200 millones).

Las acciones de la compañía comenzarán operar este miércoles en la Bolsa de Sao Paulo bajo el símbolo de 'RAIZ4'.

El 'joint venture' brasileño detalló en el prospecto de la operación que utilizará los fondos recaudados para construir nuevas unidades de expansión y producción, así como otras inversiones en infraestructura de almacenamiento, logística y para incrementar la eficiencia de su productividad.

La compañía fue creada en 2011 a partir de un consorcio entre Shell (50%) y Cosan (50%). La nueva empresa cotizada se dedica a la producción y comercialización de azúcar y etanol, así como a la distribución de combustibles y la generación de energía.

BTG Pactual, Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco, BBI, JPMorgan, Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra y Scotiabank han ejercido como coordinadores de la oferta.