En uno de los años más desafiantes que podamos recordar, Perú ha sumado la incertidumbre política-institucional a la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. Lo que en teoría podría merecer un título de película y efectivamente subir los niveles de ansiedad de múltiples actores del mercado en 2021, fue precedido por un duro año pandémico reflejado de lleno en los números que arrojó nuestro ranking de las 500 Mayores Empresas del país. Las ventas acumuladas de este grupo de compañías cayeron 10,5% desde US$ 177.727 millones en 2019 a US$ 159.074 millones. Las utilidades netas acumuladas, por su parte, sufrieron un dramático descenso de 62,1% desde US$ 10.544,3 millones en 2019 a US$ 3.992,9 millones en 2020, según los datos informados. Incluso si tomamos las primeras 100 empresas de nuestro ranking tenemos una caída en utilidades muy similar de 61,4%.

Las mayores empresas del Perú 2021

Sin embargo, en este contexto de fuerte retroceso, hubo sectores que ganaron y otros que perdieron. Quienes lograron mantener un crecimiento sano fue principalmente debido a que operan en actividades esenciales o que tienen una demanda incrementada por sus servicios, justamente por causa de la pandemia. Es el caso del sector Servicio Generales, que en esta edición obtiene el mejor desempeño interanual en variación de ventas, con un incremento en sus ventas acumuladas de 12,9%, pasando de US$ 948,1 en 2019 a US$ 1.070,6 en 2020. Le sigue el sector de la Electrónica, esperablemente en contexto de la transformación digital y trabajo a distancia, que obtuvo un crecimiento interanual acumulado de 6,9%. Bastante más débiles, pero aún con crecimientos positivos, están los sectores de Agroindustria (2,9%) y de Alimentos (2,6%). El resto de sectores muestran decrecimiento en sus ventas durante 2020, sufriendo las mayores contracciones Transporte y Logística (-34,3), muy golpeado por las pérdidas de las líneas aéreas y otros métodos de transportes; y Entretención (-26,7%), debido a las prohibiciones de funcionamiento.

Ahora bien, en la mirada tradicional de magnitud de ventas, como ya es tradicional, la Minería se lleva la primera posición con ventas acumuladas por US$ 26.150,6 millones, seguida de Servicios Financieros con US$ 24.878,5 millones. En tercera y cuarta posición vienen prácticamente empatados Petróleo/Gas con US$ 17.367,9 millones y Retail con US$ 17.303,2 millones.

Sin embargo, es evidente que el sector minero, principal aportante a las ventas acumuladas de las 500 (con 16,4% del total), se ha visto golpeado por la pandemia con un decrecimiento interanual en magnitud de ventas del 6,9%. Hay que tener en cuenta que el confinamiento local interrumpió las operaciones, y solo se permitió hacer mantenimiento durante casi tres meses, de forma que cayeron las producciones. Además, el precio del cobre no fue favorable durante una buena parte de 2020. También observamos un fenómeno similar en el segundo mayor aportante, el sector financiero (con el 15,6% de las ventas), sector muy vinculado al desempeño del PIB local, que se vio golpeado en sus negocios con las empresas y se vio en la necesidad de incrementar las provisiones como medida de protección.

Uno de los sectores que mejor ha aguantado el temporal son las empresas de retail, cuarto mayor aportante a las ventas de las 500, especialmente a través del canal de supermercados, como es el caso de Supermercados Peruanos, Tottus y Cencosud, que muestran crecimientos interanuales en sus ventas del 30,2%, 29,9% y 13,4% respectivamente. Fenómeno idéntico sucede en el sector de Alimentos, quinto mayor aportante a las ventas del ranking, donde destaca el crecimiento en ventas de Leche Gloria con 25% interanual.

No podemos dejar de nombrar el podio de empresas individuales ganadoras de este ranking que mide las ventas netas: en primer lugar Primax, que llegó a esa posición el año pasado para quedarse. En segundo y tercer lugar del podio lo obtienen Inretail Perú y Credicorp respectivamente, que además suben una posición en el ranking desde la versión anterior.