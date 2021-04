Bogotá. Alejandro Calderón Chatet, quien fue nombrado como presidente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) el pasado 5 de abril, presentó su renuncia al alcalde de la capital antioqueña este lunes. La noticia la dio a conocer el propio alcalde Daniel Quintero en su cuenta de Twitter, en la que publicó la carta de dimisión del directivo.

“Después de una sincera conversación con mi familia, y teniendo en cuenta los hechos que hemos vivido, en los que hemos tenido que enfrentar todo tipo de ataques a los que he respondido con altura, y que reconozco están asociados a los altos niveles de polarización política que vive la ciudad, he tomado la decisión de no asumir el cargo”, dice Calderón en la misiva.

Quintero lamentó la decisión, asegurando que “perdimos a un gran hombre en EPM” y mencionó que el ejecutivo recibió “todo tipo de ataques plagados de mentiras e imprecisiones” que lo intimidaron a él y a su familia.

Este lunes, Calderón se refirió a las críticas de las que ha sido objeto en los últimos días respecto a sus títulos académicos y por figurar en empresas constituidas en Panamá.

Explicó que estudió en la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV (Francia), en donde obtuvo el título de pregrado de “Maitrise Sciences Economiques” (2002) y que fue convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia con el título de Economista mediante la Resolución No. 18819 de 2013.

No obstante, el centro de la polémica que se levantó en los últimos días tiene que ver con sus postgrados, pues inicialmente se indicó que tenía maestría en finanzas en Harvard.

Calderón aclaró que estudió en la “Extension School de la Universidad de Harvard”, en donde en 2008 obtuvo el título de “Magistri in Artibus Liberalibus Studiorum Prolatorum”. Es decir, tiene un “masters in liberal arts” (MA), pero no es un “masters in science” (Msc).

Este lunes, el funcionario dijo que presentó la convalidación de este título ante el Ministerio de Educación de Colombia el pasado 9 noviembre de 2020, dentro del término de dos años siguientes a la posesión del cargo, según lo establece la legislación vigente (Decreto 1083 de 2015).

Frente a su participación en empresas en Panamá, explicó que fueron sociedades propiedad del Grupo Pegasus, en donde trabajó. Afirma que fue invitado a hacer parte de la junta directiva de esta compañías, pero no tiene participación en ellas. De hecho, según el gerente de EPM las sociedades solo tuvieron vida legal pero nunca vida comercial.

Asimismo, el funcionario reconoció que fundó en 2016 la empresa C&C Gold, que se especializa en dar servicios de asesoría en Banca de Inversión. Y por esto aparece como representante legal. No obstante, para el funcionario esto “no representa conflicto de intereses”, y por esto no aclaró su participación en esta sociedad.

Días atrás se conoció una carta en la que congresistas del Centro Democrático de Antioquia y el representante Jorge Gómez (Dignidad) rechazaron el nombramiento de Calderón en la gerencia de EPM y reclamaron que no solo no se sometió a un proceso de selección para la gerencia, sino que es amigo personal de Quintero.

EPM, por su parte, defendió la decisión asegurando que los diplomas y certificados que “respaldan” los estudios han sido debidamente anexados a su hoja de vida. Y destacó que quienes tomen posesión de un empleo público y tengan estudios de pregrado y posgrado en el exterior cuentan con dos años para presentar los títulos homologados.