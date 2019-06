Seis empresas presentan las mejores ofertas iniciales por 11 bloques petroleros en Colombia

El consorcio hizo las mejores ofertas para tres contratos en tierra, todos en los llanos orientales de Colombia, precisó la ANH. Gran Tierra y Parex hicieron cada una las más atractivas propuestas para dos contratos, también bloques en tierra, mientras que Ecopetrol, administrada por el Estado, presentó la mejor para un contrato offshore en el Mar del Caribe.

GeoPark Ltd, Hocol, Parex Resources Inc, Ecopetrol, Gran Tierra Energy Inc., Frontera Energy Corp y un consorcio integrado por GeoPark y Hocol entregaron las mejores propuestas, dijo la ANH.

15 de Junio de 2019, 09:32