Telefónica ha obtenido beneficios récord de 7.743 millones de euros (US$ 9.150 millones) en el segundo trimestre, debido a los extraordinarios de las operaciones cerradas entre abril y junio, y acumula 8.629 millones de euros (US$ 10.197 millones) de ganancia en el primer semestre.

En el último ejercicio del que se han publicado datos, se ha cerrado la venta de las torres de Telxius a American Tower, la creación de Virgin Media O2 y la joint-venture con Liberty en Reino Unido.

Estas operaciones se han destinado principalmente a reducir una deuda que a finales de junio era de 26.200 millones de euros (US$ 30.963 millones), la mitad que hace un año, y que seguirá reduciéndose tras las operaciones de venta de parte de la fibra óptica de Chile y Colombia con KKR y el último tramo de la operación de venta de torres de Telxius, que reducirá aproximadamente en otros 1.300 millones de euros (US$ 1.536 millones) la deuda neta de la firma.

Los ingresos por su parte han alcanzado los 20.364 millones de euros (US$ 24.066 millones) hasta junio, un crecimiento del 0,9% desde el punto de vista orgánico y una caída del 3,6% en el reportado debido a los efectos negativos de 205 millones de euros (US$ 242 millones) de los tipos de cambio y los cambios en el perímetro de consolidación tras la creación de la joint-venture y la venta de las torres desde el 1 de junio, que suponen 531 millones de euros (US$ 627 millones) menos.

Además, el beneficio bruto operativo (Oibda) reportado es de 13.469 millones de euros (US$ 15.917 millones), impactado por el resto de factores extraordinarios que afectan al resto del balance.

Tras este resultado, el grupo español de telecomunicaciones elevó sus perspectivas para todo el año.Telefónica dijo que ahora prevé que los ingresos y el beneficio básico muestran una "estabilización" o experimenten "un ligero crecimiento" en 2021.

Hace tres meses había anticipado una "estabilización" a secas.