Ciudad de México.- Un tribunal mexicano determinó el lunes retirar un recurso judicial que impedía el arresto del ex director general de la estatal Pemex Emilio Lozoya por el cargo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según un documento oficial.

La justicia ordenó a fines de mayo el arresto de Lozoya por presuntos actos de corrupción en la compra de una planta de fertilizantes, mientras dirigió Pemex durante gran parte del gobierno anterior.

Pero Lozoya y sus abogados lograron a inicios de este mes que una jueza retirara la orden de aprehensión bajo el argumento de que el delito de lavado de dinero no ameritaba prisión.

"Se deja sin efectos la suspensión definitiva concedida", informó en un documento un juzgado de amparo en materia penal con sede en Ciudad de México.

Algunas de las razones por las que se reactivó la orden de arresto fue que el exdirector de Pemex hizo caso omiso a una orden de presentarse a declarar ante las justicia en la investigación que se le sigue, agregó el documento oficial.

"A partir de este momento puede ser arrestado", dijo una fuente judicial.

Lozoya había dicho que no se presentaría a declarar argumentando que no existían las condiciones ni garantías legales para hacerlo. No fue posible de inmediato obtener comentarios de sus abogados.

La investigación se centra en transferencias de dinero que la siderúrgica AHMSA realizó a una filial fantasma de la brasileña Odebrecht que, a su vez, hizo llegar los recursos a cuentas de Lozoya y sus familiares a través de varias transacciones, incluidas operaciones inmobiliarias, según autoridades.