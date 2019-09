Con la presencia del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, Walmart Chile inauguró hoy uno de sus proyectos de logística más importantes a nivel internacional.

Se trata del cuestionado Centro de Distribución El Peñón, ubicado en la comuna de San Bernardo (sur de la capital, Santiago), iniciativa que contempló una inversión total de US$180 millones, y que según indica la empresa, “viene a fortalecer la propuesta omnicanal” con la que la compañía opera en el comercio minorista local.

A comienzo de año, un grupo de vecinos presentó un reclamo ante el Tribunal Ambiental de Santiago para que considere la verdadera área de influencia del impacto vial, debido a que a su parecer no fue considerado de forma correcta por el comité de ministros, que consideró que “el transporte por camiones fuera del proyecto no está comprendido dentro de las partes, obras y acciones de éste; los camiones a utilizar para dicha actividad serían de operadores terceros de transporte y no del proponente”.

Este recurso se sumó a los de los municipios de San Bernardo y Calera de Tango. Sin embargo, pese a los intentos para frenar el proyecto, este martes fue inaugurado.

La ceremonia fue encabezada por el CEO de Walmart Chile, Horacio Barbeito, quien destacó los 2 mil nuevos puestos de trabajo que generaría cuando se encuentre en plena operación.

“El Centro de Distribución El Peñón es una piedra angular de nuestro plan de crecimiento e impactará directamente en el empleo que generaremos en el futuro: más de 4.000 nuevas plazas de trabajo en los próximos tres años”, explicó el ejecutivo.

Tras realizar un recorrido por el lugar, Barbeito destacó que la concreción de este proyecto le permitirá a la compañía “mejorar ostensiblemente nuestra capacidad logística para abastecer -de manera más rápida y eficiente- al 100% de nuestros casi 400 supermercados de Arica a Punta Arenas, a la vez de fortalecer nuestra propuesta digital”.

Por su parte, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, destacó la “inversión de US$ 180 millones que va a dar empleo a 2.000 personas cuando ya esté en plena operación en los próximos meses”.

En agosto pasado, Walmart Chile anunció una inversión cercana a los US$700 millones para los próximos 3 años, lo que se traducirá en la apertura de 50 tiendas a nivel nacional, la inauguración de 150 nuevas estaciones Pickup, la remodelación de 60 salas de venta y la incorporación de nuevas tecnologías. En dicho contexto, el Centro de Distribución El Peñón juega un papel fundamental como “proyecto ancla” del desarrollo que la compañía planea en nuestro país.