Sao Paulo. WhatsApp relanzó este martes sus servicios de transferencia de dinero entre personas en Brasil, luego de ser bloqueado por el Banco Central hace casi un año, dijo el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, en un video.

Brasil es el segundo país donde el servicio de mensajería lanza transferencias de dinero. En India, el mercado más grande de WhatsApp con 400 millones de usuarios, Facebook recibió la aprobación para iniciar servicios financieros en noviembre.

A través de números de tarjetas de débito o prepago, los 120 millones de usuarios de WhatsApp en Brasil pueden enviarse hasta 5.000 reales (US$ 900) al mes a través del servicio de mensajería gratuita. En principio, el sistema no permitirá que cada transacción supere los 1.000 reales (US$ 180) o más de 20 transferencias por día.

El lanzamiento de la nueva función se hará por etapas, dijo el director de operaciones, Matthew Idema, en una entrevista. A partir de este martes, un número limitado y no revelado de usuarios obtendrán una herramienta de pago en su aplicación. Con eso, podrán invitar a nuevos usuarios.

En junio, WhatsApp había lanzado servicios de pago en Brasil, pero el Banco Central lo suspendió unos días después, alegando que podría dañar el sistema de pago del país en términos de competencia, eficiencia y privacidad de datos.

WhatsApp inició su servicio de pago en asociación con las marcas de tarjetas Visa y Mastercard y el procesador de pagos Cielo. Visa dijo que operará en el servicio con tarjetas de Banco do Brasil, Bradesco, Next, Sicredi, Woop y Mercado Pago, mientras que Mastercard dijo que funcionará con tarjetas de Banco Inter, Itaú, Nubank y Sicredi.

Además de analizar la estructura de la red de pago que utiliza Facebook, la autoridad monetaria también exigió que la red social sea una empresa regulada de servicios financieros en Brasil. Facebook Payments en Brasil se ha convertido en un iniciador de pagos, con un capital inicial de R $ 5 millones (US$ 918.000).

Pero el Banco Central aún no ha dado luz verde para que WhatsApp lance pagos con inquilinos, un servicio que debe pagarse, agregando una nueva línea de ingresos para WhatsApp . El año pasado, los pagos con tarjeta en Brasil totalizaron 2 billones de reales (US$ 367.478 millones), un aumento del 8,2% en comparación con 2019.

Idema dijo que las conversaciones con la entidad bancaria están en curso y que Facebook espera lanzar pagos a minoristas este año, negándose a comentar si será un servicio de pago. "Para WhatsApp, el lanzamiento de pagos es interesante porque aumenta el uso de la aplicación", dijo el ejecutivo.

WhatsApp inició su servicio de pago en asociación con las marcas de tarjetas Visa y Mastercard y el procesador de pagos Cielo.

Visa dijo que operará en el servicio con tarjetas de Banco do Brasil, Bradesco, Next, Sicredi, Woop y Mercado Pago, mientras que Mastercard dijo que funcionará con tarjetas de Banco Inter, Itaú, Nubank y Sicredi.

Según el presidente de Visa en Brasil, Fernando Teles, la tendencia es que las banderas comenzarán a operar con más instituciones financieras en los próximos meses, incluidas las que hoy trabajan con rivales, ya que no hay contratos exclusivos.

"Cada jugador también podrá ampliar los límites de las transacciones a medida que se expanda el sistema", dijo a Reuters.

El ejecutivo dijo que espera la autorización del BC para utilizar WhatsApp para transacciones que involucren a empresas próximamente, ya que la mayoría de las preguntas del regulador sobre el tema ya han sido respondidas y que otros acreedores de tarjetas, además de Cielo, también están habilitados.