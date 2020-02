Palestina.- El presidente palestino, Mahmud Abás, anunció este sábado la ruptura de "todas sus relaciones", incluyendo la cooperación en materia de seguridad, con Israel y Estados Unidos, días después de la presentación del plan de Donald Trump para la región. Durante una reunión de emergencia de la Liga Arabe en Egipto, Abás dijo que este plan estadounidense publicado la pasada semana es "una violación de los acuerdos de Oslo" que israelíes y palestinos firmaron en 1993. Israel "debe asumir sus responsabilidades como potencia ocupante" de los territorios palestinos, agregó Abás.

Abás dijo que no aceptará nunca la solución presentada por Trump. Al comienzo de la reunión en la sede del organismo en la capital egipcia, Abás afirmó que "no voy a grabar (mi nombre) en mi historia y en la de mi patria como el que vendió Jerusalén, porque Jerusalén no es mía sino de todos". En el plan de paz diseñado por la Casa Blanca, la ciudad santa es reconocida como la capital unida de Israel, aunque Trump explicó que los palestinos podrán establecer la capital de su futuro Estado en las afueras orientales de la ciudad, algo que Abás rechazó tajantemente.

"Solo el 22% de la Palestina histórica". El presidente palestino advirtió que el plan solo les concede la zona de Abu Dis, un barrio deprimido de Jerusalén Este, y no toda la parte oriental de la ciudad, ocupada en 1967 y anexionada en 1980 por Israel. Abás, también conocido como Abu Mazen, señaló que los territorios de un futuro Estado palestino, tal y como prevé el plan de Trump, solo representan el 22 % de la "Palestina histórica". Por ello, Abás reveló ante los ministros de Exteriores de los países miembros de la Liga Árabe que se negó a recibir una copia del plan de paz y a responder una llamada telefónica de Trump.

Asimismo, lamentó que, desde que Washington empezó a mediar entre palestinos e israelíes, no se ha avanzado hacia una solución negociada, y que él mismo se reunió con Trump cuatro veces pero "estos encuentros no produjeron ningún resultado". En la sesión de este sábado, Abás expone la ya conocida postura de los dirigentes palestinos sobre el plan de paz y se espera que la Liga Árabe intente alcanzar un consenso entre sus 22 miembros, algunos de los cuales han valorado positivamente la propuesta estadounidense.