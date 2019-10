Buenos Aires.- El principal candidato opositor para las próximas elecciones presidenciales de Argentina apuntó el domingo a los votantes indecisos a tomar nota de su postura moderada durante el primer debate televisivo al prometer diversas políticas para salir de la profunda crisis económica que golpea al país.

Alberto Fernández, de tendencia populista, acusó al presidente Mauricio Macri de responsable de la dura recesión económica de Argentina.

“No soy dogmático”, dijo en el debate contra Macri y otros candidatos menos conocidos que compiten por la presidencia y señaló que “van a ver en mí soluciones ortodoxas y heterodoxas. Lo que nunca van a ver es que haga algo en contra de los que producen y los que trabajan”, añadió Fernández.

Las elecciones primarias, que se celebraron en agosto de cara a las presidenciales del 27 de octubre, dieron una acabada muestra de que, si no hay sorpresas, ganará el candidato de centroizquierda peronista Alberto Fernández.

“Fernández no está haciendo populismo. Suena más como un tecnócrata enojado, culpando a Macri de todo”, dijo a Reuters Julio Burdman, analista de Observatorio Electoral.

“La probabilidad de que Fernández no gane en primera vuelta es muy, muy baja. La economía no ha hecho nada más que empeorar desde las elecciones primarias, por lo que no es probable que Macri gane mucho terreno”, dijo Burdman.

Según las encuestas, Fernández, que es secundado por la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula presidencial, se impondría al oficialismo con mayor holgura que en la primera vuelta.

“Me alegra y sorprende que el Frente de Todos (oposición) hable de corrupción. También que Alberto Fernández diga que yo destruí la economía cuando hasta hace muy poco decía que la (ex) presidenta (Cristina Fernández de) Kirchner la destruyó”, dijo Macri y afirmó buscando el apoyo del núcleo duro de su partido que “con esta base y consenso estamos listos para entrar en una nueva etapa de crecimiento y alivio para la clase media”.

En Argentina, para ganar los comicios en la primera vuelta -sin recurrir a un balotaje- el postulante más votado debe superar el 45% de los votos o lograr más del 40% y una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre su seguidor.

La derrota del oficialismo en las primarias desató una severa crisis financiera por temores a que Macri enfrente un vacío de poder, o que Fernández, si resulta electo, vuelva a aplicar estrictos controles sobre la golpeada economía.

Según la Justicia Electoral es obligatoria la realización de dos debates preelectorales públicos, y por ello el segundo se realizará el 20 de octubre.