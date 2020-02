Bloomberg considera a Hillary Clinton como su posible candidata a la vicepresidencia de EE.UU.

En su cuenta de Twitter, el candidato demócrata afirmó que no estaría dónde está hoy en día "sin las mujeres talentosas de su alrededor". "He dependido de su liderazgo, su consejo y sus contribuciones. Como he demostrado durante toda mi carrera, siempre seré defensor de las mujeres en el trabajo", expresó.

"Estamos centrado en la campaña y en el debate, no en la vicepresidencia", afirmó en un comunicado el jefe de comunicación de la campaña de Bloomberg, Jason Schechter, según recogió 'The New York Post'.

16 de Febrero de 2020, 11:00