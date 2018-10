Bolsonaro obligado a seducir al Congreso si quiere llevar a término su programa político

Hasta ahora la política brasileña se ha basado en recibir apoyo a base de distribuir cargos, ya sea en el gobierno o en órganos federales. Sin embargo, Bolsonaro ha dejado muy claro en varias ocasiones que no daría cargos a cambio de tener apoyo político.

Algunas de sus promesas más polémicas, como flexibilizar la posesión de armas de fuego, reducir la edad penal, privatizar las empresas estatales o reducir el número de ministerios, no podrán llevarse a cabo sin el apoyo del Congreso, algo que no será tan fácil por no tener la mayoría.

31 de Octubre de 2018, 10:00