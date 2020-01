El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, desvela en sus memorias que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo en agosto que quería seguir bloqueando la entrega de los US$391 millones de ayuda militar a Ucrania hasta que las autoridades de Kiev se comprometieran a investigar a Hunter y Joe Biden, según han contado al diario 'The New York Times' varias personas que han podido leer el manuscrito.

La declaración de Bolton en su libro daña el principal elemento de la defensa del presidente de Estados Unidos en el juicio político en el Senado, donde sus abogados han señalado que el bloqueo de la ayuda militar era un tema completamente separado de la petición de Trump para que las autoridades ucranianas investigaran a Joe Biden y a su hijo Hunter Biden.

La versión de Bolton sobre la campaña de presión a Ucrania está también en el centro del juicio político, aunque el Senado todavía no ha aprobado que sea llamado a declarar como testigo.

El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha facilitado copias del manuscrito a personas de su entorno y ha enviado una a la Casa Blanca para que la someta al proceso de revisión obligatorio para altos cargos y ex altos cargos para poder proceder a la publicación del libro.

El libro de Bolton representa una muestra de lo que podría ser su testimonio en caso de ser llamado a comparecer como testigo en el juicio político contra Trump que se está celebrando en el Senado.

En el borrador del libro enviado a la Casa Blanca en diciembre para una revisión por cuestiones de seguridad, Bolton ofrece detalles de la campaña de presión a Ucrania por parte del entorno de Trump y también cuenta cómo algunos altos cargos intentaron hacerse a un lado para no verse implicados en esas maniobras.

Entre otras cuestiones, explica que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, reconoció en privado que no había motivos para cesar por corrupción a la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, como había reclamado el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani.

En el proceso de revisión del libro en la Casa Blanca, la Presidencia de Estados Unidos puede optar por retrasar su publicación, por eliminar algunos pasajes del texto o incluso prohibir la publicación del manuscrito.

Tras la publicación de la noticia del diario 'The New York Times', el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho desde su cuenta personal de Twitter que él "nunca" le dijo a Bolton que la ayuda militar a Ucrania estuviera vinculada a una investigación sobre los Biden.

"Nunca le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a las investigaciones sobre los demócratas, incluidos los Biden", ha dicho el mandatario de Estados Unidos. "Si John Bolton ha dicho esto, ha sido solo para vender un libro", ha añadido.

Trump ha vuelto a defender la legalidad de su actuación con Ucrania y se ha jactado de que finalmente entregó la ayuda militar a Kiev e incluso autorizó la compra de misiles antitanque Javelin. "Mi Gobierno ha hecho bastante más que el anterior Gobierno", ha subrayado.