Sao Paulo.- El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva pronunció un duro discurso cuando salió de la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde estuvo recluido durante 580 días, en el que cuestionó la legitimidad de las elecciones donde salió electo Jair Bolsonaro, e hizo ataques contra el ministro de Justicia Sergio Moro y el coordinador de Lava Jato, Deltan Dallagnol.

El ex presidente dijo a sus partidarios frente a la sede de la Policía Federal en la capital del estado que al candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en 2018, Fernando Haddad, le robaron las elecciones y dijo que si unía a Moro, Dallagnol y al Tribunal Regional Federal de la cuarta región que lo condenó en segunda instancia— en una licuadora, no daría ni el 10% de la honestidad que representa.

"Quiero que sepan que el lado mentiroso de la Policía Federal, que me ha investigado, el lado mentiroso y el traficante del fiscal y el grupo de trabajo (Lava Jato) y Moro, más TRF-4, ellos tienen que saber que no arrestaron a un hombre, trataron de matar una idea ”, dijo Lula a una audiencia que lo vitoreó con banderas y pancartas.

El petista de 74 años, que gobernó el país entre 2003 y 2010 y fue puesto en libertad después de que el Tribunal Supremo (STF) dictaminó el día anterior, decidió por 6 votos contra 5 que no es posible comenzar la sentencia después de la condena en segunda instancia, cuestionó la suavidad de las elecciones presidenciales de 2018 más de una vez.

“Después de que me arrestaron, después de que robaron a Haddad, Brasil no mejoró, Brasil empeoró. La gente se muere de hambre, la gente está desempleada, la gente ya no tiene un trabajo formal ”, dijo.

El ex presidente cumplía una condena de 8 años y 10 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el juicio del triplex Guarujá (SP), en el que la condena ya ha sido confirmada en tres casos. Habría recibido la propiedad como un soborno pagado por el contratista OAS a cambio de contratos con Petrobras.

A pesar de la decisión del juez federal Danilo Pereira Júnior, quien ordenó la liberación de Lula en respuesta a la solicitud de defensa del peticionario basada en la decisión del día anterior a la Corte Suprema, Lula sigue sin ser elegible, de acuerdo con la Ley de Registro Limpio, porque fue condenado por órganos. tribunales colegiados: el TRF-4 y el STJ.

Lula también ha sido condenado en primera instancia en el caso que involucra el sitio de Atibaia (SP), pero el TRF-4 decidirá el día 27 si el caso volverá al análisis del 13 ° Tribunal Federal de Curitiba. Él es un acusado en otra demanda más que dirige el 13 ° Tribunal Federal de Curitiba, que concentra los casos de Lava Jato en la capital de Paraná en primera instancia, y que se ocupa de una tierra que se otorgaría como soborno al ex presidente para construir una sede. para el Instituto Lula. También responde a otros procedimientos de otras operaciones en el Tribunal Federal del Distrito Federal.

En su cuenta de Twitter, el primer ministro de la Cámara, Onyx Lorenzoni, llamó a Lula, sin nombrar al ex presidente, líder de pandillas, y dijo que volverá a la cárcel.

“Nuestro Brasil es diferente de los que celebran la liberación de bandidos. Estamos arreglando los errores de muchos de los condenados en libertad. Incluso el jefe de la pandilla que regresará a la cárcel ”, escribió.

Viaja por el país. En su discurso después de salir de prisión, Lula dijo que se reunirá este sábado en el ABC Metalworkers Union, ubicado en São Bernardo do Campo, su cuna política. Entonces comenzarás a recorrer el país.

"De ahora en adelante me iré a São Paulo, mañana tengo una reunión en la Unión de Trabajadores del Metal y luego las puertas de Brasil estarán abiertas para que pueda regresar a este país", dijo Lula.

Incluso con el duro discurso lleno de ataques contra el PF, el MP, Moro e incluso el IRS, Lula aseguró que sale de la prisión sin odio, pero con amor y con el deseo de luchar por el país, según él.

“Realmente no quiero pelear de nuevo. No quiero hablar mal del presidente, ministro, quiero hablar bien del pueblo brasileño y hablar sobre las cosas que podemos construir en este país ”, dijo en una transmisión en vivo en una red social, ya en un automóvil.

"Ya hemos demostrado que es posible construir un país mejor, un país sin odio", dijo.