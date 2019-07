Brasilia.- La Cámara de Diputados de Brasil podría no votar un emblemático proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones del país hasta agosto, dijeron líderes legislativos, debido a que las negociaciones sobre las enmiendas retrasaron el proceso y redujeron los ahorros derivados de los cambios.

La reforma al costoso sistema de pensiones es una de las principales políticas del presidente Jair Bolsonaro para recortar los gastos del gobierno y sanear las finanzas públicas.

Luego de la aprobación del texto principal del proyecto por un abrumador margen el miércoles, el Congreso comenzó a considerar las enmiendas, en un proceso que ha tomado mucho más tiempo que el estimado inicialmente. Luego de las enmiendas, el texto completo debe ser sometido a una segunda votación.

Los mercados brasileños cayeron en medio del retraso de la votación. El índice referencial Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo perdió un 1,2% el viernes, su segundo día de bajas después de que marcó máximos récord justo después de que el texto principal fue aprobado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, dijo a periodistas que dados los retrasos por las enmiendas, la votación final del texto podría atrasarse a la próxima semana, cuando podría no haber quorum para realizarla. Eso significaría que el voto definitivo sólo podría darse en agosto, luego del receso del 18 al 31 de julio.

Maia dijo que preferiría no aplazar la votación, pero que es mejor no apurar las cosas y esperar 10 ó 15 días más no hará diferencia al final.

"No podemos arriesgarnos a ir a una segunda votación y perderla", afirmó.

Otros dos líderes del Congreso, que hablaron bajo condición de anonimato, estuvieron de acuerdo en que la votación podría retrasarse hasta agosto.