Washington.El presidente Donald Trump, quien restó importancia a la amenaza de la pandemia de coronavirus durante meses, dijo este viernes que él y su esposa Melania habían dado positivo por COVID-19 y estaban en cuarentena, lo que cambió la carrera por la Casa Blanca.

“Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Saldremos de esto JUNTOS! " dijo el presidente en un tweet el viernes por la mañana.

Trump, de 74 años, tiene un alto riesgo de contraer el virus mortal tanto por su edad como porque se le considera con sobrepeso. Se ha mantenido en buen estado de salud durante su mandato, pero no se sabe que haga ejercicio con regularidad ni siga una dieta saludable.

Trump subestimó la gravedad del brote de coronavirus en sus primeras etapas y ha predicho repetidamente que desaparecerá. El jueves por la noche dijo que el fin de la pandemia estaba a la vista. Rara vez usa una mascarilla y critica a las personas, incluido el candidato presidencial demócrata Joe Biden, que lo hace.

Más de 200.000 personas han muerto por COVID-19 solo en Estados Unidos. Los ancianos y las personas con enfermedades preexistentes se han visto especialmente afectados.

Trump, un republicano, instó a los estados de EE.UU. a reabrir las economías incluso cuando el número de casos seguía aumentando y criticó a los gobernadores demócratas por implementar medidas duras para controlar el virus.

Su problema de salud, que sacudió los mercados financieros, cambia drásticamente la campaña presidencial de 2020.

Con solo unas semanas antes de las elecciones del 3 de noviembre, Trump ahora no podrá realizar eventos en persona después de realizar una gran cantidad de manifestaciones con miles de personas en lugares interiores y exteriores, en contra del consejo de los profesionales de la salud pública.

Biden lidera a Trump en las encuestas.

La prueba positiva de Trump también significa que otros en los niveles más altos del gobierno de EE.UU. han estado expuestos y pueden tener que ponerlos en cuarentena también.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el viernes temprano que se estaban rastreando los contactos.

El médico de Trump, Sean Conley, dijo que esperaba que el presidente cumpliera con sus deberes "sin interrupciones" mientras se recupera.

“El presidente y la primera dama están bien en este momento y planean permanecer dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia”, escribió Conley en un memorando que fue distribuido a la prensa.

Los líderes de todo el mundo le desearon a Trump una pronta recuperación.

Biden ha criticado duramente a Trump por su respuesta a la pandemia; el presidente se ha elogiado a sí mismo y a su equipo.

El jueves por la noche, poco después de que Trump predijo que el final de la pandemia estaba a la vista, se supo que Hope Hicks, una de las principales asesoras del presidente, había dado positivo por el virus. Hicks viajó con Trump en el Air Force One el martes y miércoles.

Cambio de carrera. La Casa Blanca emitió un nuevo calendario para las actividades de Trump este viernes que no incluía un viaje planeado a Florida. Biden planea hacer campaña en Michigan el viernes. Ambos estados son de los indecisos que podrían ayudar a decidir las elecciones estadounidenses.

Es probable que la condición del presidente haga que la pandemia vuelva a ocupar un lugar central en la carrera, después de que la muerte de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg y la posterior nominación por parte de Trump de la jueza Amy Coney Barrett, para ocupar su puesto, cambió el enfoque de la campaña.

Trump, quien ha sido criticado por cuestionar la eficacia de usar un tapabocas, sacó una máscara de su bolsillo en su primer debate contra Biden el martes y dijo: “Uso máscaras cuando las necesito. Cuando es necesario, uso máscaras".

