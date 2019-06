Buenos Aires. El candidato presidencial argentino por la oposición, Alberto Fernández, dijo este jueves que se reunió con funcionarios del Fondo Monetario Internacional y les planteó la necesidad de modificar el acuerdo del organismo con Argentina.

Fernández, que lidera las encuestas de intención de voto junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como su candidata a vice, criticó la postura del FMI de avalar las políticas económicas que lleva adelante el presidente Mauricio Macri.

"Le transmití (...) nuestra disposición a seguir conversando en pos de reformular los acuerdos vigentes para poner fin a la crisis económica que estamos viviendo", dijo Fernández en un comunicado de prensa.

Funcionarios del FMI se encuentran en Argentina llevando adelante la cuarta revisión del programa acordado en junio de 2018 por un crédito por US$57.000 millones, cuyos desembolsos dieron al Gobierno recursos para poder enfrentar una gran volatilidad cambiaria.

El acuerdo, por otro lado, establece un fuerte recorte del gasto público y un aumento de impuestos para alcanzar este año un equilibrio fiscal primario y un superávit de 1% en el 2020.

Días atrás, Fernández había acusado al FMI de "financiar la campaña de Macri", quien busca su reelección en los comicios de octubre.

Un portavoz del organismo declinó hacer comentarios ante un pedido de Reuters.

El exjefe de Gabinete de la expresidenta Fernández de Kirchner dijo que si bien el propósito del acuerdo con el Fondo era reducir la deuda pública y la inflación que sufre el país, no se había alcanzado ninguno de esos objetivos.

"Le he transmitido (...) nuestra enorme preocupación por la situación creada por las políticas y la ineficiencia del Gobierno de Mauricio Macri y le he puesto de relieve lo mucho que me llama la atención la complacencia del FMI ante resultados tan negativos", agregó Fernández.