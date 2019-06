Sao Paulo. El Tribunal Supremo de Brasil analizó este martes dos apelaciones del ex presidente encarcelado Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca ser liberado argumentando que el juez Sergio Moro, que lo condenó, no fue imparcial.

El izquierdista Lula fue el líder de Brasil desde 2003-2010 y dejó el cargo con un índice de aprobación del 87%. Pero el Partido de los Trabajadores que él fundó sufrió un duro golpe cuando los fiscales brasileños comenzaron en 2014 la investigación de corrupción Lava Jato y otros, acciones sin precedentes contra la impunidad que los ricos y poderosos han disfrutado tradicionalmente en Brasil.

Las apelaciones de este martes son escuchadas por cinco miembros de la corte que podrían decidir liberar a Lula en cuestión de horas o mantenerlo en prisión hasta que el tribunal completo pueda sopesar las apelaciones.

Lula fue condenado en julio de 2017 en el primero de al menos ocho juicios por corrupción que enfrenta. Fue encarcelado en abril de 2018 y permanece en prisión.

La primera condena impidió que Lula, un icono de la izquierda que sigue siendo uno de los políticos más influyentes de Brasil, se postulara a la presidencia el año pasado. Incluso después de ser encarcelado, las encuestas mostraron que fácilmente habría sido elegido por encima del rival de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien ganó la presidencia.

El juez que condenó a Lula, Sergio Moro, ahora se desempeña como ministro de justicia de Bolsonaro. En las últimas semanas, se vio presionado después de que el sitio web de noticias The Intercept Brasil publicara el primero de lo que dice que serán meses de historias basadas en mensajes privados filtrados entre Moro y los fiscales.

Esos mensajes suscitan dudas sobre la imparcialidad de Moro mientras presidía el juicio de Lula. Los mensajes le mostraron cómo entrenar a los fiscales sobre el momento de las redadas y arrestos, pidiéndoles que publicaran comunicados de prensa para criticar la defensa de Lula y enviando consejos de investigación mientras estaba legalmente obligado a permanecer imparcial.

Al principio, Moro dijo que los mensajes filtrados no mostraban errores. Cuando The Intercept publicó más historias, cambió de táctica para decir que no podía verificar si las notas eran auténticas y que no podía recordar si las había enviado.

Los abogados de Lula han sostenido durante años que Moro estaba actuando por el deseo de impedir que Lula y el Partido de los Trabajadores regresaran a la presidencia. Han apelado repetidamente ante el Tribunal Supremo, pero todas las solicitudes han sido denegadas.