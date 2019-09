Envían a juicio a ex presidenta argentina Cristina Fernández por presuntos sobornos millonarios

Este juicio, que afecta no solo a destacados exaltos cargos sino a algunos de los más importantes empresarios del país y que todavía no tiene fecha, se suma a la decena de causas en las que la ex mandataria ya está procesada -la mayoría por presunta corrupción- y se produce en plena campaña electoral para las presidenciales del 27 de octubre.

La "causa de los cuadernos" investiga si la ex presidenta encabezó una red de sobornos de empresarios de la obra pública a altos funcionarios de su Gobierno. La ex mandataria está acusada de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa y cohecho pasivo.

20 de Septiembre de 2019, 16:14