Brasilia. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sérgio Moro, dijo este viernes que fue un descuido de su parte pasar pistas de investigación contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a los fiscales de la operación "Lava Jato" (Lavadero), tal como lo mostraron las conversaciones divulgadas por el sitio "The Intercept".

"Recibí esa información y, ahí sí, digamos, fue incluso un descuido mío, apenas la transmití por la aplicación (Telegram). Pero no hay ninguna anormalidad en eso. Ni siquiera había ninguna acción penal en curso", dijo Moro.

Moro hizo estas declaraciones en Brasilia al anunciar el inicio de la operación de seguridad de la Copa América, que comenzará este viernes.

La información enviada por Moro a través de la aplicación de mensajes para teléfonos inteligentes al fiscal Deltan Dallagnol, jefe de la fuerza de tarea del Ministerio Público que actuó en la operación "Lava Jato", no fue formalizada en los registros de la investigación, como lo exige la ley.

"Creo que el simple hecho de recibir una notificación penal y transmitir la información no puede calificarse de conducta impropia", dijo Moro, quien en 2017 firmó una sentencia de prisión contra Lula cuando se desempeñaba como juez federal.

"Eventualmente pudo haber habido un descuido formal, pero esto no es ilícito, si es que es cuestionable en este sentido. No he cometido ningún delito y estoy absolutamente seguro de todos los actos que he ejecutado como juez de la 'Lava Jato'", añadió.

Moro también se refirió a las investigaciones en curso para identificar a los autores de ataques a teléfonos móviles que resultó en la filtración de las conversaciones con los fiscales de la operación "Lava Jato".

Hasta ahora, la Policía Federal identificó que los archivos fueron capturados del teléfono del fiscal Deltan Dallagnol.

En opinión de Moro, los ataques no fueron realizados por un solo autor, sino por un grupo criminal "contratado para atacar a las instituciones brasileñas".

"Si piensan que las instituciones brasileñas son frágiles y que serán intimidadas, están completamente equivocados. Lo que sucederá es que serán identificados y castigados conforme a la ley", subrayó.