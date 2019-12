La Paz. La Fiscalía de Bolivia dictó este miércoles una orden de aprehensión para el ex presidente Evo Morales por el caso de sedición y terrorismo.

"Se emitió la orden de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma", anunció el jefe de la División de Corrupción Pública de la Fiscalía, Luis Fernando Guarachi, según informa la agencia de noticias oficial ABI.

La orden de detención también se dirige contra Faustino Yucra, el líder 'cocalero' que habla con Morales en la conversación telefónica que dio lugar a la investigación penal contra el antiguo mandatario.

El caso está sustentando en un video que reveló el Gobierno en el que se escucha una conversación atribuida al ex mandatario en la que se planifican bloqueos para dejar sin alimentos a las urbes.

La orden de detención también se dirige contra Faustino Yucra, el líder 'cocalero' que habla con Morales en la conversación telefónica que dio lugar a la investigación penal contra el antiguo mandatario.

En concreto, Morales le ordena que hagan "cercos de verdad" de modo que "no entre comida a las ciudades". Además, le explica que, para que la gente no se "canse" los organice en grupos que se vayan rotando "cada 24 horas". "Hay bloqueo hasta ganar, hermano", le indica, según el audio.

El Ministerio Público aclaró que actuó de oficio por "la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo" que alcanza a los "coautores, cómplices y encubridores".

Morales renunció el pasado 10 de noviembre a la presidencia de Bolivia, después de dos semanas de violentas protestas derivadas de los resultados en las elecciones del 20 de octubre, cuando buscaba su cuarto mandato.

Inicialmente estuvo como exiliado en México, pero posteriormente se trasladó a Argentina, donde el nuevo gobierno del presidente izquierdista Alberto Fernández, le concedió el estatus de refugiado.

La Fiscalía especifica en la orden de detención que se puede ejecutar en cualquier momento con la ayuda de la Fuerza Pública, respetando el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales de los sospechosos.

Este martes, en su primera declaración pública desde Argentina, Morales anunció que ingresará a Bolivia para liderar la campaña de su partido de cara a las elecciones presidenciales de 2020, pese al riesgo de ser detenido. “No tengo miedo a la detención”, sentenció.

“Si no me permiten entrar voy a ver la forma de buscar (entrar) acompañado por personalidades, por la prensa; me voy a entrar allá a hacer campaña, no tengo miedo a la detención, tantas veces he sido detenido y procesado”, afirmó Morales.

*Con información de La Razón y Europa Press.