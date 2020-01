La idea de Evo Morales de constituir en Bolivia milicias armadas como las que operan en Venezuela fue rechazada en el país, tanto por el Gobierno y los políticos afines a esta administración como por los legisladores del partido del expresidente, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“No me parece adecuada (la propuesta) porque estamos tratando de salir de un momento muy difícil, no creo que la violencia se solucione con la violencia. Pero pienso que pasa porque a él, como Presidente, no le han dado la seguridad que se merecía por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas”, declaró, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa (MAS).

De igual manera, el diputado Henry Cabrera, también del MAS, dijo que este tipo de declaraciones no contribuye al proceso de pacificación y reconciliación que está en marcha en Bolivia con miras a un proceso electoral que constituya un nuevo gobierno.

“No estamos de acuerdo con ese tipo de declaraciones. No le hacen bien al país, no le hacen bien al MAS, no le hacen bien a nuestras futuras generaciones. No estamos de acuerdo con el accionar de otros países y que se quiera tomar como ejemplo Venezuela, para nosotros no es un ejemplo”, afirmó.

"Las declaraciones de Morales solo demuestran que la paz, la reconciliación y la democracia nunca fueron opciones para él. Ante la intención de sembrar terror y violencia solo encontrarán al pueblo boliviano unido, y frente a las amenazas nuestra más profunda vocación democrática” (Sic), escribió la presidenta en su cuenta en Twitter.

Consideró además que este tipo de declaraciones en plena etapa electoral “no le hacen bien a nuestro instrumento político”. Insistió en la necesidad avanzar con la pacificación y garantizar el terreno para que se respeten plenamente los resultados de los próximos comicios nacionales.

“Nos estamos reorganizando de un terremoto político en el MAS y nuestro objetivo principal como militantes y autoridades del MAS es ganar las elecciones del 3 de mayo”, aseveró.

Morales, en un encuentro con residentes bolivianos en Argentina, se refirió a su salida de Bolivia tras su renuncia, el 10 de noviembre, y aseveró: “Si de acá a poco tiempo, si volvería, o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo”.

Luego, en un mensaje en su cuenta en Twitter, matizó: “El movimiento indígena originario campesino, orgánicamente, ha tenido su seguridad. En algunas regiones se llamó guardia comunal; en otros tiempos: milicias. Ahora, policía sindical o seguridad sindical. Todo en el marco de nuestros usos y costumbres, y respetando la Constitución ” (Sic).

Sus declaraciones fueron condenadas por Áñez y por varias autoridades del Gobierno, que interpretaron su anuncio como una amenaza al país con tintes de sedición.

“Es una acción terrorista que invita al terrorismo”, concluyó el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, mientras el titular de Defensa, Fernando López, dijo que esta es una afrenta al país y, en particular, a las Fuerzas Armadas y a la Policía.

“El pueblo boliviano está dolido, nuestras fuerzas armadas indignadas. Esta noticia lo único que hace es fortalecer el espíritu del militar, lo único que hace es fortalecer la defensa de la democracia, lo único que hace es corroborar que el fraude que se estaba montando era para desmantelar a las Fuerzas Armadas y a la Policía y traer a fuerzas extranjeras”, concluyó.

El expresidente y candidato Carlos Mesa tuiteó: “Primero quiso cercar las ciudades y ahora sugiere armar grupos irregulares y violentos para enfrentar a los bolivianos y a las FFAA”.

También en Twitter, el senador y excandidato a la presidencia Óscar Ortiz opinó: “Las declaraciones de Evo Morales ratifican su amenaza permanente para la democracia y la libertad de los bolivianos. Quiere volver para organizar milicias y no salir nunca más del Gobierno. Con Evo o sin Evo de candidato, la amenaza del MAS es la misma”.

El expresidente Jorge Quiroga también se pronunció en la misma red social. “Cocalero del Chapare, @evoespueblo, siempre defendió su cocaína con violencia, torturando y asesinando erradicadores. Llamó en NOV a estrangular y quemar #Bolivia. Ahora, el prófugo cobarde anuncia ataque miliciano. @alferdez protege a criminal que acabará en Habana, o la cana” (Sic), escribió.