Según las versiones entregadas por la Fiscalía, el autor material del ataque está plenamente identificado. Se trata de José Aldemar Rojas Rodríguez quien, según informó el jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, ingresó a las instalaciones de la institución sobre las 9:30 de la mañana (hora local) en una camioneta gris. "Su bitácora en el RUNT demuestra que su último acto ante las autoridades de tránsito se llevó a cabo en la ciudad de Arauca, con ocasión de la revisión técnicomecánica que se efectuó el 27 de julio de 2018", agregó Martínez.

Una camioneta Nissan Patrol modelo 93, de placas LAF 565, fue el vehículo que ingresó a la Escuela General Santander y que, minutos después, explosionó. El fiscal general confirmó que las pesquisas judiciales para esclarecer este atentado ya arrancaron, al agregar que el primer reporte de los explosivistas del organismo investigativo indican que el vehículo estaba cargado con unos 80 kilos de pentolita, un explosivo de alto poder destructivo que resulta de la mezcla de resultado de TNT y pentrita.

Así como suele usarse en implementos militares —como las ojivas—, se utiliza también, por ejemplo, en la elaboración de minas antipersonal improvisadas.

Entre tanto, el presidente Duque anunció que dio la orden inmediata a la Fuerza Pública para que despliegue todas las capacidades de inteligencia y determine "quiénes son los responsables de este cobarde ataque y prevengan cualquier acción criminal". En el mismo sentido, y tras un minuto de silencio en honor a las víctimas del atentado, hizo un llamado a los colombianos para que permanezcan unidos y rechacen cualquier forma de violencia. “Este es un ataque no solo contra la juventud, ni contra la Fuerza Pública, ni contra nuestros policías. Es un ataque contra toda la sociedad”, apuntó Duque.

Duque prometió, a su vez, que las investigaciones no cesarán hasta dar con los autores intelectuales que planificaron el ataque contra la Escuela. “Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo”, agregó el primer mandatario. Advirtió, además, que ni el gobierno ni el país cederán a las presiones terroristas. “Ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad. Colombia está firme y no se amedrenta”.