Jefa de Derechos Humanos de la ONU dice que siente "pena" por Brasil bajo el mandato de Bolsonaro

"Yo me tomo las cosas dependiendo de quien vienen. No sé si me entiende. Entonces, si hay una persona que dice que en su país nunca hubo dictadura, que no hubo tortura, bueno, que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil", aseguró Bachelet.

Jair Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, acusó a Bachelet de "entrometerse" en los asuntos de Brasil después de que la expresidenta chilena planteó preocupaciones sobre el alza en la violencia policial.

22 de Septiembre de 2019, 18:01