México llevará una política exterior de "no intervención", ratifica López Obrador

La declaratoria del Grupo de Lima desconoce un nuevo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

López Obrador sostuvo que la decisión de su gobierno de no firmar la declaratoria del Grupo de Lima no tiene que ver con simpatías, sino con la política de no intervención de México en asuntos internos de otros países.

07 de Enero de 2019, 16:06